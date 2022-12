Accord entre la gauche et le MCG – Genève a un budget, un peu biscornu, mais un budget Peu importe si le vote final ne s’est joué qu’à 2 voix près! L’essentiel est que le Canton évite les douzièmes provisoires. Eric Budry

Nathalie Fontanet, ministre des Finances (ici aux côtés du président du Conseil d’État Mauro Poggia), est satisfaite que le Grand Conseil ait voté vendredi un budget pour l’exercice 2023, mais regrette certaines décisions qui aggravent le déficit. LUCIEN FORTUNATI

La majorité étriquée – MCG, Verts, PS et Ensemble à Gauche – sortie de la Commission des finances a tenu le choc. Le budget 2023 de l’État de Genève a été adopté par 52 oui contre 44 non et 2 abstentions vendredi sur le coup de 18 heures. C’est «à la raclette» puisque le budget étant déficitaire, il fallait la majorité absolue, soit 51 voix au minimum. Au vote final, pas une voix n’a manqué à la coalition pour faire passer son budget.