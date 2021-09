La foule aux Eaux-Vives – Genève a retrouvé son triathlon. Un plouf de joie et ça repart La 31e édition a connu une première journée baignée de soleil et d’enthousiasme. Suite ce dimanche. Pascal Bornand

La foule au départ, sur la plage des Eaux-Vives et le quai piétonnier. PIERRE ALBOUY

«C’est magique». Happée dans la foule, l’exclamation est l’expression d’une réjouissance collective. Ce samedi, Genève a retrouvé son triathlon. Cela a fait un grand plouf et un cortège de vagues sur la plage des Eaux-Vives, le nouveau port d’attache de la manifestation. On a vu Jérémy Desplanches, le médaillé olympique de Tokyo, piquer une tête et des centaines d’anonymes s’en donner à cœur joie. Et ce n’est pas fini. Dimanche, d’autres fervents du triple effort se jetteront à l’eau, dont Thomas Huwiler, le vainqueur multiple des trois dernières éditions. Au total, plus de 3500 concurrents se sont inscrits.