Hockey sur glace – Genève a profité d’un petit Lausanne Les Aigles sont toujours invaincus à la Vaudoise aréna. Et ils sont de retour aux affaires dans la lutte pour le top 6. Jérôme Reynard

Servette s’est imposé pour la sixième fois en autant de déplacements à la Vaudoise aréna . keystone-sda.ch

Et de six! Ge/Servette s’est imposé pour la sixième fois en autant de déplacements à la Vaudoise aréna depuis que celle-ci existe, jeudi soir (1-5). De quoi réaliser une bonne opération dans la course au top 6, synonyme de qualification automatique pour les quarts de finale des play-off, avant de recevoir Bienne (7e), adversaire direct, samedi aux Vernets.

Les Aigles ont notamment profité de l’indiscipline lausannoise pour se détacher dès le tiers initial (0-3). Si les deux premières punitions distribuées aux Lions n’ont rien donné - sauvetages de Boltshauser devant Moy (3e), Omark (5e) et Vermin (5e), elles ont permis aux hommes de Pat Emond de prendre le match en main. Avant que ceux-ci ne trouvent l’ouverture à deux reprises en l’espace de 60 secondes par l’intermédiaire d’Omark (11e 0-1) et de Richard (12e 0-2). Bien mieux dans son assiette que le LHC, Ge/Servette a creusé l’écart en capitalisant sur sa troisième situation de supériorité numérique, grâce à Miranda (15e 0-3).

Décompression?

Déjà qualifiée pour les play-off, remaniée en l’absence de Malgin et de Hudon (ménagés), la troupe de Craig MacTavish a-t-elle été victime d’une petite décompression? Toujours est-il qu’elle n’est jamais vraiment entrée dans sa rencontre. Elle est revenue avec de meilleures intentions au deuxième tiers, réduisant l’écart par Frick (25e 1-3), mais son élan a été rapidement coupé, Le Coultre redonnant trois longueurs d’avance aux visiteurs dans la foulée (28e 1-4).

Les Lions, qui ont concédé un cinquième but en début de troisième période (42e Montandon 1-5), sont toujours en course pour une place dans le top 4, synonyme d’avantage de la glace en quarts de finale et de qualification pour la Champions Hockey League. Mais ils devront ramener un résultat positif de Zurich samedi soir. Pourront-ils compter sur la présence de Genazzi et de Roth? Les deux défenseurs n’ont pas terminé le match, jeudi. À l’instar du Genevois Smons, chargé contre la bande par Arnold à la 14e.

Lausanne - Genève 1-5 (0-3 1-1 0-1) Afficher plus Vaudoise aréna, à huis clos. Arbitres: MM. Lemelin, Urban; Kehrli, Burgy. Buts: 11e Omark (Winnik, Vouillamoz) 0-1, 12e Richard (Patry) 0-2, 15e Miranda (Montandon) 0-3, 25e Frick 1-3, 28e Le Coultre (Karrer) 1-4, 42e Montandon (Richard) 1-5. Lausanne: Boltshauser; Grossmann, Barberio; Heldner, Frick; Genazzi, Marti; Roth; Jooris, Gibbons, Bozon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Krakauskas, Almond, Douay; Jäger, Froidevaux, Antonietti; Arnold. Entraîneur: MacTavish. Genève: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Smons; Guebey; Vouillamoz, Winnik, Omark; Patry, Richard, Vermin; Moy, Fehr, Miranda; A. Montandon, Kast, Berthon; Smirnovs. Entraîneur: Emond. Pénalités: 6x2’ + 1x10’ (14e Arnold) contre Lausanne; 1x2’ contre Genève. Notes: Lausanne sans Hudacek, Maillard (blessés), Malgin (ménagé), Hudon, Krueger ni Schneeberger (surnuméraires). Genève sans Maurer, Mercier, Rod (blessés), Asselin, Fritsche, M. Montandon ni Riat.

