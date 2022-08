Météo régionale – Genève a profité de 373 heures de soleil en juillet: un record suisse En juillet, la Suisse a établi son record d’ensoleillement. Genève a battu le record de 370 heures détenu par Berne en 1911. Olivier Bot

Le 10 juillet 2022, lever de soleil qui se reflètent sur les façades de la rade dans un ciel bleu. ©Pierre Albouy

Le mois de juillet 2022 a été le mois le plus ensoleillé en Suisse depuis le début des mesures. À Genève, le soleil a brillé durant 373 heures, annonce SRF Météo.

Le précédent record datait de 1911. Phébus avait alors brillé durant 370 heures à Berne. Les météorologues précisent qu’il s’agit d’un record statistique. Les techniques de calcul différent entre cette époque-là et aujourd’hui.

Globalement, l’ensoleillement était supérieur à la moyenne dans toute la Suisse en juillet. Plusieurs stations du Plateau, du Nord des Alpes et du Valais ont enregistré plus de 300 heures de soleil, selon Météosuisse.

Ce mois a ainsi été le plus ensoleillé depuis le début des mesures homogénéisées en 1959 dans des villes comme La Chaux-de-Fonds (NE), Neuchâtel, Sion, Montana (VS), Lucerne et Lugano (TI). À Bâle, il a été le mois de juillet le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1886.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.