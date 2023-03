Événement – Genève à l’heure de la très attendue «watch week» Quatre salons horlogers sont organisés entre le 27 mars et le 2 avril. Le point sur leurs spécificités. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Vue de la halle principale de Watches and Wonders à Palexpo.

Pour les journalistes spécialisés, c’est une semaine marathon qui s’annonce. Du 27 mars au 2 avril, quatre salons horlogers ouvrent leurs portes à Genève, complétés par des présentations en solo disséminées entre les hôtels de la rade et certaines manufactures. Au sommet des marches: Watches and Wonders. Organisé à Palexpo sur 66’000 m², ce géant rassemble 48 marques exposantes, des plus prestigieuses aux plus intimistes. L’an passé, il enregistrait plus de 22’000 visiteurs.

Jadis uniquement réservé aux professionnels, le voilà qui s’ouvre au public le temps du week-end, les 1er et 2 avril. Il y sera principalement question des nouveautés des marques. Mais on pourra également y découvrir tout ce qui caractérise leur savoir-faire et ce que sera l’horlogerie de demain en général. Sans compter ces conférences thématiques données à l’auditorium sur l’actualité horlogère et ses tendances.

Indépendants et grandes maisons

Ici, l’entrée est payante et l’ambiance feutrée. Et pour la première fois, le salon se prolonge au centre-ville où, durant toute la semaine, des boutiques organisent divers événements intra-muros, tels que des démonstrations d’ateliers, des présentations de pièces historiques ou des échanges avec les artisans. Sachant que le 30 mars, celles-ci resteront ouvertes jusqu’à 21 h afin d’accompagner les animations de rue qui se tiendront ce soir-là, dont un set du DJ The Avener au quai du Général-Guisan. Inscription et programme complet sur watchesandwonders.com.

Du côté de Time to Watches, qui se tient du 28 mars au 1er avril à la HEAD, ce sont plus de 40 marques indépendantes très variées qui s’ouvrent au grand public durant les cinq jours. Quelque 4500 visiteurs s’y étaient rendus lors de la première édition l’an passé, alors qu’elle était réservée aux professionnels et ne se déroulait que sur quatre jours.

Axé sur les rencontres et l’échange, ce salon, payant également, mais dont l’ambiance est plus décontractée, a notamment réservé un espace aux montres de seconde main et aux artisans restaurateurs, ainsi qu’une journée plus festive, le 1er avril, où les visiteurs pourront tester, comparer et même acquérir les nouveautés d’un certain nombre de marques. Avec, en toile de fond, une animation musicale et la performance d’Estelle Lagarde, gouacheuse et designer de renom. Renseignement et billetterie sur www.timetowatches.com.

Pour les connaisseurs

Pour la seconde année consécutive, l’AHCI (Académie horlogère des créateurs indépendants) expose pour sa part 25 ateliers indépendants à la galerie L’iceBergues, sur la place des Bergues. Baptisé «Masters of Horology», l’événement a lieu du 27 mars au 2 avril et s’adresse d’avantage aux connaisseurs. Pour autant, l’entrée est libre et ouverte à tous (dans la limite des places disponibles). L’an passé, plus de 2000 visiteurs ont répondu présent. Infos sur www.ahci.ch.

Quant à la troisième édition de Barton 7, qui s’étend du 27 mars au 2 avril à l’espace Barton 7, entre les hôtels Fairmont et Woodward, il réunit cinq marques indépendantes de haute horlogerie. Là aussi, l’entrée est libre (www.barton7geneva.com). Et puis, il y a ces marques qui exposent dans les grands hôtels de la rade, comme Bulgari au Président Wilson ou Mauron Musy au Beau-Rivage. Et celles qui tiennent salon au sein même de leur manufacture, comme Franck Muller et son WPHH à Genthod ou F.P. Journe niché dans le quartier des Banques à Genève. Mais ici, pas d’accès au grand public.

