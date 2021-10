Retour du public au Pommier – Genève a fêté ses Lions, malgré la défaite Pour la première fois depuis dix-neuf mois, le public est revenu samedi encourager son équipe de basket, décimée par les blessures et vaincue par Massagno. Jérémy Santallo Genève

Le public genevois est revenu en nombre samedi au Pommier. Pierre Maillard

L’Esplanade du Pommier vit à nouveau au Grand-Saconnex. Samedi, une heure et demie avant le coup d’envoi (17 h 30) du premier rendez-vous des Lions de Genève à domicile cette saison, la jeunesse a joué des coudes dans le château gonflable mis sur pied dans le cadre d’une opération salle pleine, dix-neuf mois après le dernier match avec du public. «Pas plus de quatre enfants à l’intérieur», s’est époumoné le préposé à la sécurité alors que la fanfare enchaînait les morceaux sous un doux soleil.

L’avant-match s’est déroulé en musique du côté du Pommier samedi. Pierre Maillard

Pendant ce temps-là, à l’étage de la salle, Nicole a repris du service à la buvette, plus précisément au stand de barbe à papa. «Ça fait bizarre, nous a raconté l’une des bénévoles du club, à trente minutes du début des hostilités. De revoir le public mais aussi l’équipe. Un an et demi plus tard, on ne connaît plus aucun joueur. Mais on espère qu’ils vont bien jouer aujourd’hui (ndlr: samedi) pour lancer la saison et donner envie aux gens de revenir dans les semaines à venir.»