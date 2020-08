Mobilité – Genève a, enfin, son réseau de vélos en libre-service VéloPartage a été inauguré mardi. Le démarrage se fait avec 270 vélos et 120 stations. Marc Moulin

Vidéo: Georges Cabrera

Genève ne compte désormais plus parmi les dernières villes de Suisse ou d’Europe à ne pas disposer d’un réseau de vélos en libre-service, un Vélib’ selon son appellation parisienne. Les autorités cantonales et des vingt communes impliquées ont célébré mardi, sur le parvis de la gare des Eaux-Vives, l’inauguration de VéloPartage, un dispositif qui démarre avec 270 vélos et 120 stations mais qui devrait se développer pour proposer d’ici à 2023 au moins 650 vélos, dont certains à assistance électrique.