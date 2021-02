Archéologie et patrimoine – Genève a choisi son nouvel archéologue cantonal Nathan Badoud, 42 ans, pilotera dès le 1er mai les fouilles et recherches sur les traces de l’histoire genevoise. Pascale Zimmermann Corpataux

Nathan Badoud, 42 ans, docteur en histoire et en archéologie, est un spécialiste de la Grèce antique. DR

Nathan Badoud sera le prochain archéologue cantonal. À 42 ans, il prendra dans trois mois la tête du Service genevois d’archéologie, une des pierres angulaires de l’Office du patrimoine et des sites. Il succédera à Jean Terrier, arrivé à l’âge de la retraite. «Je prendrai la direction du Service d’archéologie de l’État de Genève le 1er mai prochain. C’est un honneur que de succéder à Jean Terrier et de pouvoir désormais travailler avec son équipe», a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.

Nathan Badoud, bien qu’originaire de Genève, est né à Neuchâtel le 29 mars 1978. Ce docteur en histoire et archéologie est un spécialiste de la Grèce antique, qui a mené sa carrière académique tambour battant: formé à Neuchâtel jusqu’au doctorat, il a travaillé à Bordeaux, Rome, Athènes, Oxford, Vienne et Harvard, avant d’enseigner l’archéologie classique à l’Université de Fribourg depuis 2014. Le trafic d’antiquités et de biens culturels se trouve également au cœur de ses préoccupations.

Achever le musée de Saint-Antoine

Le futur «Monsieur fouilles» du canton de Genève a, à son actif, de nombreuses publications en français, en italien, en anglais et en russe. Son ouvrage intitulé «Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions», publiée en 2015, a reçu plusieurs prix et distinctions dont, en 2016, le prix Gustave Mendel décerné par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris.

«C’est un honneur que de succéder à Jean Terrier et de pouvoir désormais travailler avec son équipe.» Nathan Badoud, archéologue cantonal genevois dès le 1er mai 2021

À Genève, Nathan Badoud a du pain sur la planche, tant scientifique que politique. Il sera notamment chargé de mener jusqu’au coupé de ruban le projet de musée de Saint-Antoine, l’une des plus belles réussites de son prédécesseur Jean Terrier et de son équipe. À lui aussi l’émulation de conduire les excavations sur la butte de l’Observatoire, en face du Musée d’art et d’histoire, où des diagnostics archéologiques laissent entrevoir des merveilles datant de l’époque du passage de Jules-César dans la région (58 av. J.-C.).

Nathan Badoud a fait ses armes d’excavateur sur les chantiers autoroutiers du canton de Neuchâtel, puis en Grèce et en Israël. Il n’a en revanche jamais travaillé dans les tranchées genevoises. Aussi sera-t-il secondé dans la conduite des fouilles et la tenue de la carte archéologique du canton par Philippe Ruffieux comme adjoint, un des piliers du Service d’archéologie depuis 2004.