Au lendemain de la fermeture de l’espace aérien suisse, les acteurs du tourisme genevois se sont réunis non sans humour. «Nous sommes optimistes mais prudents, a déclaré la présidente de Genève Tourisme, Sophie Dubuis, car le ciel peut tout à coup se refermer…» Elle confirme qu’il est toujours difficile de trouver des collaborateurs dans le secteur, mais qu’à défaut de pouvoir les «sortir du chapeau, on peut mettre en avant l’industrie pour donner envie».

Le directeur de la fondation, Adrien Genier, a tiré quelques constats sur le «monde d'après» la pandémie. Il relève notamment une tendance au «revenge travel», c'est-à-dire une sorte d'effet de rattrapage sur les voyages dont tant de touristes ont été privés ces deux dernières années.

«C’est une chance pour les villes, car les voyages urbains ont la part belle», note-t-il. Adrien Genier rappelle aussi avoir dû défendre la «raison d’être» même de l’Office du tourisme: «On sert à quoi s’il n’y a plus de touristes?» Le besoin de conditions-cadres adaptées est aussi crucial, «c’est une chance d’être dans la task force tourisme à Berne pour représenter la réalité genevoise».

Un portail des Nations attendu

Le directeur a évoqué une reprise modérée, et des occasions à venir comme le portail des Nations de l’ONU, un lieu d’accueil et d’information qui devrait ouvrir en 2023, «ce qui devrait donner un rayonnement supplémentaire». Le canton se tient prêt, avec une augmentation de la capacité d’accueil d’environ 15%: Genève est passé de quelque 9500 chambres en 2019 à 11’000 en 2022. Sans compter au moins quatre hôtels à venir du groupe M3.

«Si nous remportions toutes les offres de congrès, elles généreraient plus de 22’000 participants et 53 millions de retombées.» Alain Pittet, nouveau directeur du bureau des congrès

Jonathan Robin, le directeur des marchés, est catégorique sur la provenance des touristes. «L’Amérique revient en force, les pays du Golfe aussi. Pour l’Asie, ce sera un peu plus tard.»

Quant à Alain Pittet, le nouveau directeur du bureau des congrès, il a rappelé que 14 congrès ont été remportés en 2022, avec des retombées économiques estimées à plus de 17 millions de francs. Son bureau travaille actuellement sur une quinzaine d’offres. «Si nous les remportions toutes, elles généreraient plus de 22’000 participants et 53 millions de retombées.»

