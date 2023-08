Geneva World Dog Show – Les chiens ont aussi leur championnat du monde Cette compétition internationale se tient jusqu’à dimanche à Palexpo. Fiche technique étourdissante et première en Suisse. Thierry Mertenat

Genève, le 23 août 2023. Après les épreuves du matin, les enfants occupent le ring, les laisses sont détendues, les juges sont en pause. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le pedigree en chiffres de la manifestation donne le tournis. Du jamais vu à Genève, qui pourtant aime les chiens et en compte plus de 30’000. Sauf que là, au même endroit, c’est 20’000 d’un coup en moins d’une semaine, à raison de 5000 par jour.

Une exposition canine à l’échelle planétaire, un World Dog Show (WDS), dans les halles 5 et 6 de Palexpo, l’hébergeur ayant dû doubler sa capacité pour accueillir tout le monde. Il sait faire, les animaux de compagnie – chiens et chats – connaissent l’adresse, mais le challenge, quand même, est de taille. L’ensemble du site est réquisitionné, à l’exception de la halle 7, qui est toujours exploitée par l’Hospice général.

On échange entre participants avant le prochain jugement. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Alors, les logisticiens de surfaces XXL ont œuvré pendant une semaine au montage de la chose, inventé un village de stands qui annonce les Automnales, installé un gradin de 900 places face au ring d’honneur où chaque après-midi se retrouvent les meilleurs compétiteurs, un «Best in Show» retransmis en direct sur internet et suivi par 120’000 followers passionnés.

On a découvert le chantier finissant mardi, en compagnie de Laurent Pichard, juge international connu de Lausanne à Lima, président du comité d’organisation de ce Championnat du monde réunissant 78 pays différents, l’Italie étant la plus représentée, avec 3137 chiens annoncés, suivie de la France et de la Suisse, sans compter de nombreuses nations asiatiques et d’Amérique latine.

Des toilettes extérieures dimensionnées pour le nombre de bénéficiaires. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les vols long-courriers qui atterrissent sur le tarmac de Cointrin ont du canidé dans la soute; l’une des principales compagnies scandinaves a d’ailleurs informé sa clientèle que toutes ses cages de transports étaient réservées pour la semaine, pas moins de 764 chiens élevés en Finlande étant attendus à Genève.

Du monde aussi par la route, les halles 1, 2 et 4 ont été transformées en parking pour permettre aux 3000 véhicules attendus (ils sont tous arrivés!) de se garer aux abords des 80 podiums repérables au sol par la couleur adoptée (des grands carrés de moquette bleue). Les chiens de concours sont traités comme des rockstars, leurs loges jouxtent la scène.

La première journée de concours s’achève. Certains quittent Palexpo sans passer par le ring d’honneur. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Et la chaleur? Palexpo n’est, certes, pas un frigo, mais son système de refroidissement de l’air fonctionne suffisamment bien pour limiter les langues pendues. Nul stress de ce côté-là. Les bêtes et leurs maîtres ont déjà performé dans des conditions plus difficiles, les aboiements assurent le fond sonore, mais il n’a rien de querelleur.

Enfin, en extérieur, des toilettes dimensionnées pour les besoins, 1000 mètres carrés de surface sanitaire, complétés par quatre piscines-pataugeoires afin de favoriser le rafraîchissement de ce personnel d’élite à quatre pattes.

La fiche technique ne doit pas faire oublier le contenu sportif. Ce mercredi, les races présentes se disputaient le Grand Prix de Genève, un podium apéritif avant le «Mondial» de jeudi à dimanche. Les plus beaux chiens du monde seront consacrés le jour du Seigneur. Le président de ce WDS en sera le juré suprême. Une sacrée responsabilité.

Laurent Pichard garde le sourire. Il reste joueur, plus proche de ces athlètes au pelage soigné que des humains qui n’aiment pas perdre. L’enjeu pour les éleveurs est de taille. Il a ses détracteurs.

Cette première journée a été longue, après un réveil à l’aube et une visite sanitaire dès 6 h du matin. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’association de protection animale PETA Suisse critique vivement l’événement de Palexpo dans un communiqué récent, dénonçant «le délire de la race pure», incitant les gens à acheter des individus dans des «élevages sélectifs», quand «des milliers d’animaux attendent un foyer dans les refuges du pays». C’est vrai que les corniauds ne sont pas invités à concourir à Palexpo. Il faudra prévoir pour eux un salon parallèle.

