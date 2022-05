CONCOURS | 50x2 billets – Geneva Open Gagnez 50x2 billets pour le mercredi 18 mai au Gonet Geneva Open!

Avec cinq joueurs du top 20 et Dominic Thiem

L’entry list du Gonet Geneva Open, qui se déroulera du 14 au 21 mai prochain sur les courts du TC Genève, est riche de promesses. Elle intègre cinq des vingt meilleurs joueurs mondiaux et un vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem en la personne de Dominic Thiem.

Couronné à l’US Open 2020, l’Autrichien sera présent pour la première fois dans le site enchanteur du Parc des Eaux-Vives. Blessé au poignet pendant de longs mois avant d’être affaibli par le Covid-19, Dominic Thiem nourrit l’ambition de retrouver le niveau qui lui avait permis de se hisser à la troisième place du classement de l’ATP il y a deux ans. On rappellera qu’il fut finaliste à deux reprises à Roland-Garros face à Rafael Nadal, en 2018 et en 2019.

Dominic Thiem ne sera pas la seule tête d’affiche de cette septième édition du Gonet Geneva Open. Le tenant du titre Casper Ruud (ATP 7) sera à nouveau de la partie, ainsi que son adversaire malheureux en finale Denis Shapovalov (ATP 16). Le Norvégien et le Canadien retrouveront trois autres membres du top 20, l’Américain Reilly Opelka (ATP 17) qui a déjà remporté deux tournois en 2022 à Dallas et à Houston, l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 18), titré cette année à Doha, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 20) qui fut notamment finaliste du Masters 1000 d’Indian Wells l’an dernier.

Avec les présences de Benoît Paire (ATP 61) et de Fabio Fognini (ATP 62), deux des joueurs les plus “volcaniques” du Circuit, le tableau devrait combler tous les amateurs de tennis. Par ailleurs, d’autres joueurs de premier plan devraient être également de la partie grâce aux trois invitations dont bénéficient les organisateurs. Ces dernières années, Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov et Kei Nishikori avaient, ainsi, hérité d’une wild card à la dernière minute pour disputer le tournoi qui a eu l’honneur l’an dernier de pouvoir compter sur la présence de Roger Federer.

