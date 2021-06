Euro 2020 – Genèse d’un exploit suisse historique Le miracle de Bucarest n’en est pas un. Cela fait des années que cette équipe de Suisse le construit. Anthropologie d’une métamorphose. Daniel Visentini , Bucarest

Les héros du plus grand exploit du football suisse. Un exploit qui prend forme depuis des années déjà. KEYSTONE

Parce qu’après ça, on ne dort pas, les images se bousculent dans la tête, obsédantes et délirantes visions d’un moment encore en mouvement mais déjà figé pour toujours. Sacralisation de l’instant: la plus grande performance de l’histoire du football suisse.

Dramaturgie d’un miracle qui n’en est pas un: la déraison d’une performance exceptionnelle avec, en filigrane, tout ce qui l’a rendue possible. La Suisse vient de sortir de l’Euro 2020 la France, championne du monde en titre, vice-championne d’Europe, et cet exploit insensé, glané au bout de la nuit roumaine et après une séance de tirs au but, n’a rien d’accidentel.