Littérature glacée – Gelato! Gelato! Si la glace italienne m’était contée… Un très joli livre de cuisine et de famille, avec plein de douces recettes dedans. Jérôme Estebe

L’une des illustrations voluptueuses et candides de Larissa Bertonasco, nièce de l’auteur. Larissa Bertonasco

Le calendrier est formel. Nous sommes en été. Et en été, on se slurpe des glaces. C’est comme ça. Un besoin vital de douceur et de fraîcheur qui nous sourd dedans le corps quand plombe l’astre. Cette intro un rien niaise pour signaler la sortie d’un chouette livre édité à Genève par La Joie de Lire. «Gelato! Gelato! Les meilleures recettes de glaces italiennes» est le fruit de la collaboration entre un oncle et sa nièce, Massimo et Larissa Bertonasco. Le premier, glacier à Amsterdam, signe textes et recettes; la seconde, illustratrice hambourgeoise, les dessins voluptueux et joyeux qui épicent l’ouvrage.

Existences tordues

C’est une histoire familiale qui se cache derrière la quarantaine de recettes qu’abrite le livre. Une saga italienne qui traverse le XXe siècle, avec son lot de secrets, de déchirements et d’existences tordues par l’abnégation, le labeur et la misère. Dans cet âpre roman-là, la glace entre en scène dans une laiterie de la petite ville de Cairo Montenotte, en Ligurie, ouverte par la famille des Bertonasco à l’aube des années 60. Là œuvrent, de l’aurore à la nuit tombée, sept jours sur sept, la grand-mère, l’oncle et la tante de l’auteur du livre.

La glace pop et cool: un autre dessin de Larissa Bertonasco. Larissa Bertonasco

Un beau jour, le tonton, Ugo, «fait le grand saut: il achète une machine à glace Carpigiani flambant neuve». Pour lui, c’est une manière de valoriser le lait qu’il vend. Ugo est entreprenant. Mitonnées sur la base d’ingrédients triés sur le volet – ce coin d’Italie n’en manque guère –, ses gelati deviennent vite des gloires locales. Et ravissent son jeune neveu, Massimo. Lequel s’exile plus tard en Hollande, fait carrière dans le tourisme et la banque. Avant de réaliser son rêve en 2016: l’ouverture d’un salon de glaces pour perpétuer l’esprit et les recettes de la famille. Bingo! Aujourd’hui, l’enseigne Massimo Gelato compte quatre boutiques à Amsterdam.

Olives et huile d’olive

Voilà pour le décor familial. Reste le cœur du sujet. Le cœur glacé, donc. Les recettes déroulées par Massimo, simples en apparence, exigent tout de même minutie et un peu de matos. Plus, bien sûr, des ingrédients de grande qualité. On ne fait pas des gelati de compétition avec du lait de pangolin. Elles sont classées en quatre catégories: les glaces au lait, aux noisettes, au chocolat et aux fruits. Sans oublier les «glaces et sorbets gastronomiques» aux parfums plus audacieux, comme cette crème glacée aux olives taggiasche et huile d’olive que l’auteur suggère d’avaler avec une focaccia chaude aux tomates séchées. Oui, ça fait rêver.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.