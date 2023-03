Football – Geiger: «Si Servette n’avait pas de fragilité, il serait devant YB?» L’entraîneur des Grenat revient sur le 1-1 contre Zurich. Content de la prestation globale, moins du manque d’efficacité. Daniel Visentini Zurich

Alain Geiger montre le chemin à suivre. Mais Servette, qui menait au score, sera rejoint par Zurich. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Alain Geiger: Servette menait au score et se fait rejoindre. Après les points perdus contre Sion et Winterthour, est-ce un signe de fragilité morale?

Je ne sais pas, on peut faire 10 000 scénarios. Fragilité? Si Servette n’avait pas de fragilité, il serait devant YB? Non, je crois que nous devons être plus efficaces. On a la septième attaque du championnat. Au bout d’un moment, le foot, c’est marquer ses occasions, savoir mettre la balle au fond. On est sur le bon chemin, mais il faut faire mieux.

Pas de problème physique après le match de Coupe de jeudi?

Non. Nous marquons en seconde période, nous étions donc prêts. Simplement, nous aurions aussi dû marquer en première période. Cela dit, je suis très content de notre prestation. Nous avons commencé fort, nous avons exercé un contrôle, dominé, la mentalité était bonne.

Il n’a manqué que ce petit quelque chose, la finition?

Oui, nous avons eu des opportunités pour marquer un deuxième but. Nous devons être plus efficaces, encore une fois. Mais nous y travaillons toujours.

