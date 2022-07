Football – Geiger: «Servette ne sera pas champion cette saison» L’entraîneur grenat fait le point, avec lucidité, avant la reprise du championnat, dimanche au Stade de Genève (16 h 30), contre Saint-Gall. Daniel Visentini

Alain Geiger évoque la saison qui commence dimanche pour Servette. Lucide et prêt pour le défi, notamment avec les jeunes. BASTIEN GALLAY/LPS

À l’heure où Gaël Clichy fait passer des messages, abruptement, sans faux-fuyant, franchement, dans le seul but d’améliorer le sort de Servette, structurellement et sportivement, Alain Geiger a l’œil vif et les idées claires. De lui, on attend qu’il fasse mieux que la saison dernière, malgré le départ de plusieurs cadres, qui n’ont pas été remplacés et avec, jusqu’à présent, le seul renfort de Patrick Pflücke, un Allemand qui vient de D2 néerlandaise. Faire mieux avec moins, un sacerdoce pour cette reprise du championnat, ce dimanche contre Saint-Gall (16 h 30 au Stade de Genève).

Faire mieux avec moins, c’est la réalité sportive. Ou alors c’est faire mieux avec plus. Avec plus de jeunes. Cette saison, davantage encore que la dernière, c’est l’objectif de Servette: intégrer les meilleurs jeunes, leur donner du temps de jeu. On peut se dire que c’est la saison ou jamais: pas de relégation directe, le dernier de Super League jouera un barrage contre le troisième de Super League, le risque de culbute n’est pas important. C’est vrai. Mais il va falloir aussi se montrer performant, c’est important.

Former et donner de la place

«C’est vrai que je n’ai pas reçu beaucoup de nouveaux joueurs, admet Alain Geiger. Nous avons une politique, on verra encore plus les jeunes que par le passé. Il y a un équilibre à trouver. Cette politique est louable, respectable. Les jeunes ne se retrouveront pas tous d’un coup sur le terrain. Mais à un moment, il faut savoir ce que l’on veut: si nous formons des joueurs, c’est pour leur donner de la place. Petit à petit. Je dois doser. Il faut avoir ce courage, c’est un fantastique défi.»

Il y a toutefois un championnat. Et un classement. L’objectif, c’est donc de faire mieux que la saison passée (6e place). Mais en allant jusqu’où?

Ambition: quatrième?

«On n’a pas fait un recrutement pour être champion, lance l’entraîneur. Je n’ai pas un effectif pour jouer les trois premières places, Servette ne sera pas champion cette saison. C’est comme cela. On sait nos capacités de trésorerie, il faut faire avec, pas de problème. Mais nous allons travailler tous ensemble.»

Réalité objective, celle d’un entraîneur qui analyse la situation de Servette à la veille de la reprise. Aucun défaitisme ici, juste une lucidité qui dit la situation actuelle. Qui pourrait changer d’ici à la fin du mercato hivernal, peut-être, ou alors durant la longue pause, si nécessaire, même si ce pari-là est dangereux.

Le discours pourrait paraître un brin dérangeant, mais il ne l’est pas. Pas plus que les propos fermes de Gaël Clichy. Cela ne dit en rien que Servette est condamné cette saison à vivre dans la difficulté: il y a du talent chez les Grenat, des cadres encore là, des jeunes prometteurs. Mais cela raconte ce qui sépare le club du palier supérieur.

Imeri pas convoqué

En attendant, c’est contre Saint-Gall, au Stade de Genève ce dimanche (16 h 30), que tout recommence. Servette sera privé d’Imeri. On veut nous faire croire qu’il n’est pas prêt, en «réathlétisation», voire légèrement touché, alors qu’il n’est tout simplement pas convoqué, puisque sur le départ (Bruges peut-être bien) et que ce n’est pas le moment de prendre des risques. Samba Lele (un jeune Sénégalais), est blessé. Nyakossi, lui, est sur le chemin de Marseille, où il va s’engager pour cinq ans. Clichy, qui n’a pu faire qu’une brève préparation en raison des interminables négociations pour la prolongation de son contrat? Il est à disposition de Geiger, «prêt à jouer», a assuré le joueur qui s’est entraîné individuellement.

«On connaît Saint-Gall, le pressing, le contre-pressing, dit Geiger. Cela nous demandera beaucoup d’énergie. À nous d’être prêts.»

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.