Football – Geiger: «Servette n’a rien lâché, c’est très positif» L’entraîneur grenat évoque un bloc trop bas, mais une belle solidarité. Peter Zeidler aurait au moins voulu un point. Daniel Visentini

Rodelin vient d’inscrire un but venu d’ailleurs, tous les Servettiens lui sautent desssus, pendant que Geiger applaudit son joueur. BASTIEN GALLAY/LPS

Alain Geiger ne boude pas son plaisir. Son équipe a une semaine de préparation en moins dans les jambes que Saint-Gall, il faut composer avec un Clichy qui a manqué une grosse partie de la préparation, tout comme Stevanovic dans une moindre mesure, mais les trois premiers points de la saison sont en poche après le premier match. Qui plus est face à ce Saint-Gall qui s’y entend si souvent pour faire le malheur des Grenat.

«Oui, l’équipe n’a rien lâché, c’est très positif, relève Geiger. Il y a eu de l’abnégation, de la ténacité, de l’envie: tout cela a perturbé Saint-Gall.» C’est vrai. Mais Servette, avec un bloc très bas après le but exceptionnel de Rodelin, dès la 5e minute, a souffert.

«Le plan, c’était de gêner Saint-Gall plus haut dans le terrain, explique l’entraîneur. Mais il y a eu ce but magnifique, assez vite, et l’équipe a un peu trop reculé. J’ai passé mon temps à crier depuis le bord de la touche, pour tenter de corriger la chose. Mais à la fin, nous avons tenu le choc. De toute façon, nous n’avions pas prévu de trop ouvrir le jeu dans ces circonstances. Nous avons densifié l’axe, pour fermer les espaces, en laissant un peu la maîtrise aux Saint-Gallois. Et nous avons sur rester compacts.»

C’est important pour l’avenir: savoir tenir, ensemble. De son côté, l’entraîneur de Saint-Gall ruminait ces moments chauds qui n’ont pas donné de but.

«Je félicite Servette, bien sûr, soufflait Peter Zeidler. Mais je crois que nous aurions dû avoir au moins un point, si je regarde la physionomie du match. Mais il y a ce but incroyable de Rodelin. Je ne vais pas parler de hasard, non, parce que Rodelin est un joueur très technique et très bon, mais je ne pense pas qu’il va souvent encore en marquer, des buts comme celui-là. C’est dommage pour nous. Au classement, Servette est en haut, nous en bas. Ce n’est bien sûr que le premier match de la saison, mais il est toujours un peu plus important que les autres, justement pour ça.»

