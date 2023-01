Football – Geiger: “On a surclassé Sion, oui, c’est frustrant” L’entraîneur de Servette revient sur le 2-2 concédé sur deux buts offerts aux Valaisans. Celestini aussi. Daniel Visentini Genève

Alain Geiger, pas très heureux à l’heure de l’interview. Eric-Lafargue

“On était dominateurs, on faisait le jeu, mais peut-être que nous n’avons pas eu assez la volonté de faire mal après la pause. Peut-être que mentalement, on s’est montré trop facile.”

Un point, celui du nul, ce n’est pas un constat d’échec. Sauf quand tout aurait dû conduire une équipe à la victoire. Un Servette à onze contre dix qui offre deux buts à un Sion transparent, c’est toute la frustration d’Alain Geiger et des siens.

“Nous avons sans doute été trop dans la gestion, en seconde période, dit l’entraîneur des Grenat. Alors que nous avions la maîtrise totale. On a surclassé Sion, alors oui, c’est frustrant. Il nous a manqué ce troisième but et après le 2-1, il y a peut-être eu un peu de crispation.”

Mais au-delà de cette amertume, des enseignements positifs? “La satisfaction dans la maîtrise du jeu, oui, dit-il. Mais on doit gagner ce genre de match. On doit encore progresser sur ce plan, apprendre de ce qui nous est arrivé.”

«Rien n’a fonctionné» Fabio Celestini, entraîneur du FC Sion

De son côté, Fabio Celestini analysait la chose avec humilité. “Disons que contre Lugano, il y a une semaine, on ne méritait pas de perdre, explique l’entraîneur du FC Sion. Et que là… Bon: il faut rentrer à Sion en étant content de ce point. Sur le match, la première période, rien à dire: Servette méritait de mener. On avait un plan de jeu. Il est très simple à analyser: rien n’a fonctionné de ce que nous voulions faire.”

Vainqueur moral de ce derby, Servette doit se contenter d’un point. Comme Sion, pour qui ce même point relève du miracle. Mais les Grenat ont bien plus de certitudes que les Valaisans au sortir de ce match si curieux. Cela ne les consolera pas. Mais c’est déjà ça…























Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.