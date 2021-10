Football – Geiger cherche des solutions pour relancer Servette Ce mercredi soir à Thoune (20 h), les Grenat seront privés de Sauthier, Diallo, blessés, et de Clichy, ménagé. Le point avec l’entraîneur avant le huitième de finale de Coupe. Daniel Visentini

Alain Geiger fait la moue. «Son» Servette est en nette baisse de régime. La Coupe, ce soir à Thoune, lui permettra-t-elle de retrouver le sourire? Eric Lafargue

C’est le temps des vaches maigres pour Servette. Trois défaites de suite en championnat, cinq matches sans victoire à se mettre sous la dent. Alors oui, il y a les circonstances: l’arbitrage désastreux de Luca Piccolo à Saint-Gall (il a été rétrogradé depuis), des erreurs individuelles, des cartons rouges trop fréquents, des blessures qui laissent un grand vide (Cognat par exemple), mais pour que le malaise ne s’installe pas, Servette doit se reprendre. Parce que cela n’explique pas cette furieuse baisse de régime. Et Alain Geiger le sait bien à la veille de ce Thoune – Servette, ce huitième de finale de la Coupe de Suisse.

Alain Geiger, pourquoi Servette va-t-il mal depuis plusieurs semaines?

Il y a une baisse de régime, c’est certain, et cela s’est déjà observé à pareille période lors des deux saisons précédentes. C’est problématique, oui. Si je voulais résumer les choses, sans parler de l’arbitrage, je dirais que nous faisons trop de cadeaux à l’adversaire et que, dans le même temps, nous n’arrivons pas à améliorer notre capacité à marquer des buts. Parce que les statistiques le montrent: nous avons très souvent plus de chances de marquer que nos adversaires, mais nous ne sommes pas assez efficaces. C’est un tout, avec des problèmes défensifs et offensifs.

Servette a de la peine à jouer sans Cognat: quelles sont les pistes que vous voulez explorer?

Contre Sion, nous avons recadré Imeri dans l’axe, au milieu. C’était intéressant en première période dans notre 4-3-3 de base. Après, comme nous étions toujours menés au score, j’ai voulu mettre plus de pression sur la défense valaisanne, avec un 4-4-2, en losange au milieu. Il y a eu des choses intéressantes également. Je m’interroge aussi sur la possibilité de passer, en cours de match par exemple, à une défense à trois. Parce que nous avons beaucoup de centraux et qu’il y a des blessés à la veille de ce match à Thoune.

Sauthier est touché, Diallo aussi apparemment, et Clichy sera ménagé: quelles solutions?

Le côté droit de la défense est out. Clichy, il faut faire attention, il est au repos. Si je veux rester sur une défense à quatre, je dois trouver un latéral droit. Il n’y a que Vouilloz ou Rouiller qui pourraient dépanner à ce poste. À gauche, je peux penser à Sawadogo ou à Imeri. Ou alors à une défense à trois, justement. Concernant Schalk, il est à disposition. Il est sorti contre Sion, mais c’était en raison d’une forte crampe. Cognat, son rétablissement suit son cours. Si tout va bien, je devrais pouvoir compter sur lui contre Zurich, le 7 novembre, peut-être pour un bout de match.

Que pensez-vous de ce Thoune, jamais simple à manœuvrer sur sa pelouse artificielle?

Nous nous sommes entraînés ce mardi à Carouge, sur le synthétique, pour nous préparer. Thoune, c’est une équipe qui s’articule dans un 4-2-3-1, qui se projette vite devant, qui n’est pas forcément très spectaculaire, mais très accrocheuse. Il faudra faire attention. Mais la Coupe, cela doit nous permettre de nous rassembler, de relever la tête. C’est un exercice mental et nous devons répondre présent.

