Servette-Sion ce samedi – Geiger: «C’est mon dernier derby. Je veux le gagner» Les statistiques disent un bilan négatif du Servette d’Alain Geiger face aux Valaisans. Particulièrement à domicile. À corriger ce samedi à la Praille dans le derby (20 h 30). Daniel Visentini

Sur sept matches à Genève face à Sion depuis 2019, Servette ne s’est imposé qu’une seule fois. Geiger veut une deuxième victoire pour son dernier derby en Grenat. ERIC LAFARGUE

Ce sera son dernier derby. La saison prochaine, Alain Geiger vivra les affrontements entre Servette et Sion de loin, il ne sera plus l’entraîneur des Grenat. Ce dernier choc, pour le plus Genevois des Valaisans, c’est l’occasion de se replonger sur ceux qui l’ont précédé.

Depuis qu’il a ramené les Grenat dans l’élite, Alain Geiger a croisé la route du FC Sion à 15 reprises jusqu’à aujourd’hui. Le bilan? Trois victoires. Huit nuls. Quatre défaites. Pas folichon. Surtout pas à considérer que Servette était toujours largement mieux classé que les Valaisans.

La disette à la Praille

Il y a pire quand on creuse: c’est la statistique au Stade de Genève. Depuis 2019, il y a eu sept Servette-Sion. Mais une seule victoire à se mettre sous la dent pour les supporters grenat: c’était le 20 mars 2022 (succès 2-1). À la Praille, il y a eu en plus trois nuls et trois défaites servettiennes face à l’ennemi intime.

Qu’en pense Alain Geiger lui-même? Pourquoi «son» Servette est-il si peu performant contre Sion à domicile notamment? «Si je regarde la statistique globale, avec ces huit nuls, c’est exactement le problème qui est le nôtre: trop de matches nuls, dit l’entraîneur. Plusieurs fois, nous étions devant au score. Et nous nous sommes fait rejoindre. Je pense évidemment au match du 29 janvier, quand on menait 2-0 (ndlr: face à un Sion réduit à 10 dès la 41e minute). Et puis il y a eu ces deux buts invraisemblables qu’on a donné. Inimaginable.»

Geiger choisit Constantin!

Il n’empêche: Sion est venu sept fois à Genève depuis 2019 et Servette ne s’est imposé qu’une seule fois! Alain Geiger reste pensif. Et soudain son œil s’allume. «C’est mon dernier derby, lance-t-il. Je veux le gagner. C’est aussi les 35 ans de la Section Grenat. On sait toute l’attente autour de ce match, même si, au-delà, il y a les trois points à prendre pour rester deuxièmes.»

C’est la première fois que Geiger affronte un FC Sion cette saison dirigée deux fois de suite par le même entraîneur lors d’un derby. Alors? «Alors c’est plus simple de jouer Sion quand c’est Christian Constantin qui est sur le banc», s’amuse Alain Geiger. Place au match.

