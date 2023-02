Swiss Life Arena, 10313 spectateurs.

Arbitres: MM. Stolc (Svk), Urban (Aut), Fuchs, Gnemmi.

Buts: 2e Texier (Weber) 1-0, 9e Tömmernes (Filppula, Vatanen / 5 c 4) 1-1, 13e Texier (Lehtonen, Lammikko / 5 c 4) 2-1, 20e Lammikko 3-1, 23e Richard (Miranda, Smirnovs) 3-2, 32e Weber (Texier, Meier) 4-2, 34e Omark (Jooris) 4-3, 42e C. Baltisberger (Lammikko, Marti) 5-3, 52e Hartikainen (Tömmernes, Vatanen / 5 c 3) 5-4, 53e Lammikko (Texier / 4 c 5 !) 6-4, 59e Hartikainen (Omark, Praplan) 6-5.

Zurich: Hrubec; Weber, Marti; Geering, Lehtonen; Trutmann, Meier; Ustinkov; Bodenmann, Wallmark, Riedi; C. Baltisberger, Lammikko, Texier; Baechler, Sigrist, Schäppi; Sopa, Azevedo, Bachofner. Entraîneur: Crawford.

Ge/Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Chanton; Jacquemet, Auvitu; Praplan, Filppula, Pouliot; Hartikainen, Jooris, Omark; Miranda, Richard, Smirnovs; Antonietti, Cavalleri, Bertaggia; Fiebiger. Entraîneur: Cadieux.Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich + 1 x 5’ et méconduite pour le match (Schäppi); 3 x 2’ contre GE Servette.

Notes: Zurich sans Waeber, P. Baltisberger, Andrighetto, Hollenstein (blessés), Kukan, Leone, Roe (malades), Guebey ni Diem (Swiss League). Ge/Servette sans Mayer, Le Coultre, Maurer, Smons, Völlmin, Berthon, Rod (blessés) ni Winnik (surnuméraire). Temps mort Ge/Servette à 58’22. Ge/Servette sans gardien de 58’00 à 59’’40 puis de 59’’50 à 60’’00.