Les Aigles: le retour II – Ge/Servette veut ressortir encore

plus fort de sa deuxième quarantaine Pat Emond est bluffé par le sérieux et la force de caractère de ses joueurs, qui digèrent plutôt très bien les aléas d’une saison saucissonnée. Grégoire Surdez

Duo d’enfer Damien Riat et Linus Omark se sont parfaitement trouvés depuis le début de la saison puisqu’ils sont les deux meilleurs pointeurs des Aigles. Eric Lafargue

«Retour de quarantaine», saison II. Ce n’est pas la dernière production Netflix qui sortirait à point pour les Fêtes. C’est juste le mauvais film d’une saison pourrie par un virus qui ne fait plus rire personne. «On doit bien s’accommoder de ce scénario, estime Pat Emond, entraîneur en chef des Aigles. Et je dois dire qu’une mise en quarantaine est quelque chose de difficile à gérer. Les gens doivent bien comprendre que l’on parle de sportifs de haut niveau qui, d’un coup, ne peuvent plus pratiquer leur activité normalement. Sur le plan psychologique, c’est loin d’être évident.»