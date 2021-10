Des Aigles en voie de guérison – Ge/Servette veut réagir en équipe soudée Après la fin de match calamiteuse contre Ambri, les Genevois se remettent en question et resserrent les rangs. Grégoire Surdez

Henrik Tömmernes, le capitaine, et Pat Emond, le coach, font front commun pour sortir les Aigles de leur mauvaise passe. ERIC LAFARGUE

Il ne faut plus parler des absents. Il faut faire avec les valides. Noah Rod, Marc-Antoine Pouliot et Tanner Richard sont encore loin d’un retour. Il est encore question de semaines et non de jours. Alors Pat Emond veut balayer immédiatement ce début d’excuse. «C’est ainsi et on ne peut rien y faire. Cela ne sert strictement à rien de se plaindre. Gardons notre énergie pour agir sur les choses que nous maîtrisons.»

C’est avec un discours très offensif que le Québécois entend remettre de l’ordre dans son système défensif qui a touché le fond contre Ambri (défaite 10-4). Depuis qu’il a repris les commandes de l’équipe, la patte d’Emond a justement été cette solidité à presque toute épreuve. Avec en point d’orgue le parcours en play-off de la saison dernière. Seul un Zoug bâti pour gagner depuis plusieurs saisons avait trouvé la clé du coffre-fort des Vernets. «Nous devons revenir à ces bases-là, estime le technicien au surlendemain de la fessée administrée par Inti Pestoni et Cie. Cela passe avant tout par un retour aux bases. Le collectif ne sera au point que si les individualités limitent les erreurs individuelles. Et cela implique tous les joueurs, les défenseurs comme les attaquants.»