Finale des play-off – Ge/Servette, vainqueur à Bienne, reprend le couteau par le manche Les Aigles, qui se sont imposés (2-3) grâce à un doublé de l’ex-Seelandais Pouliot, reviennent à 2-2 dans cette finale. Acte V samedi aux Vernets. Simon Meier, Bienne

Daniel Winnik trompe le portier biennois Harri Säteri et inscrit le 2 à 1 pour Ge/Servette. Les Aigles évoluaient alors en infériorité numérique. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Marc-Antoine Pouliot, qui a évolué six saisons sous le maillot du HC Bienne, n’avait laissé que des bons souvenirs dans le Seeland. Depuis jeudi soir, il n’est pas exclu que sa cote d’amour en ait pris un coup dans la région. L’attaquant de Ge/Servette a en effet enfilé le costume de bourreau, et respectivement de sauveur, en se fendant d’un doublé pour permettre aux Aigles de s’imposer à la Tissot Arena (2-3) et de revenir ainsi à deux succès partout dans cette finale des play-off.