Hockey sur glace – GE Servette trébuche et voit Zoug recoller dans la série Menés d’une longueur après 40 minutes de jeu, les Aigles n’ont cette fois pas réussi à retourner la rencontre à leur avantage. Victoire 3-1 de Zoug. Ruben Steiger Zoug

Josh Jooris (à gauche) en échec face au gardien zougois, Leonardo Genoni, sous le regard de Dominik Schlumpf. Keystone

Genève-Servette n’a pas été en mesure de prendre ses distances avec Zoug. Les Aigles ont subi la loi des Taureaux dimanche soir à la Bossard Arena lors de l’acte II de la demi-finale (3-1). Les pertes de puck ont coûté deux buts au GSHC, qui cherchera à reprendre l'avantage dans cette série dès mardi soir aux Vernets, là où il n’a pas encore perdu dans ces play-off.

Lors des dix minutes initiales, les hommes de Jan Cadieux ont subi la foudre des Zougois et n’étaient pas loin de plier. Sans un grand Robert Mayer, les doubles champions de Suisse en titre auraient probablement mené de deux longueurs. C’est lorsqu’on pensait que l’orage était passé et que le GSHC sortait d’une bonne phase qu’il a concédé l’ouverture du score. À la suite d’une perte de puck de Karrer et un télescopage entre Tömmernes et Richard, Martschini a profité du surnombre pour tromper Mayer d’un tir précis (16e).

Avec une longueur d’avance, la formation de Dan Tangnes a entamé la deuxième période sur des bases tout aussi intenses. Mais cette fois les Aigles, après avoir tenu, ont égalisé par Omark, au terme d’une belle séquence collective en power-play (28e).

Erreurs fatales

L’intensité de la partie a ensuite diminué pour laisser place à un duel plus tactique entre deux équipes s'annihilant. Jusqu’à ce que Camper hérite du puck en zone offensive après une erreur de Vatanen. L’Américain n’a pas raté pareille aubaine de redonner l’avantage aux siens (38e).

Durant le troisième tiers, les Grenat ont bénéficié d’une occasion en or d’égaliser mais Genoni a réalisé un véritable miracle sur Omark (44e). Quelques instants plus tard, ce sont les Taureaux qui sont passés tout près du K.O lorsque Camper a touché le montant (46e). Finalement, Gross a classé l’affaire dans la cage vide (59e), En raison de ce revers logique au vu de la physionomie du match, Genève-Servette voit son adversaire revenir à 1-1 dans la série. Le prochain rendez-vous aura lieu mardi soir aux Vernets.

Zoug - GE Servette 3-1 (1-0 1-1 1-0) Afficher plus Bossard Arena, 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Hürlimann, Altmann, Meusy.Buts: 16e Martschini (Klingberg) 1-0, 28e Omark (Filppula, Tömmernes / 5 c 4) 1-1, 38e Camper (O’Neill) 2-1, 59e Gross (cage vide) 3-1. Zoug: Genoni; Gross, Djoos; Hansson, Kreis; Schlumpf, Geisser; Vogel; Simion, Kovar, Hofmann; Camper, O’Neill, Herzog; Martschini, Senteler, Klingberg; Zehnder, Leuenberger, Suri; Mugli. Entraîneur: Tangnes. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Miranda; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin, Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre GE Servette. Notes: Zoug sans Stadler (blessé), Almquist (malade), Nussbaumer ni Abdelkader (surnuméraires). GE Servette sans Berthon, Rod (blessés), Auvitu, Eigenmann, Smons ni Cavalleri (surnuméraires). GE Servette sans gardien de 58’16 à 59’49Tir sur les montants: 46e Camper.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

