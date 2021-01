La marche en avant – Ge/Servette terrasse le Dragon et affirme sa force de caractère Facile vainqueur sur la glace de Fribourg, les Aigles ont été aidés par les retours au jeu de Tömmernes et Omark. Grégoire Surdez Fribourg

Avec les retours au jeu de Tömmernes, Linus Omark et John Fristche, les Aigles ont eu davantage de souffle et de talent . keystone

À moins d’un coup de théâtre, Ge/Servette n’a écopé d’aucune pénalité majeure. Pas de coup vicieux. Pas de charge assassine contre la bande. Pas de geste défensif légal considéré comme quasiment létal après analyse vidéo. Par d’exaction caractérisée contre les arbitres, pas même un nom d’oiseau à leur encontre (on espère juste que Tim Kast ne sera pas poursuivi après un contact aussi violent que fortuit avec un juge de ligne). Et si Linus Omark a une fois encore levé le coude, c’était pour délicieusement dévier un tir de Roger Karrer et non pas pour caresser la tête d’un adversaire. À moins que quelque chose nous ait échappé (chose tout à fait plausible soit dit en passant), cette victoire obtenue sur la glace de la BCF Arena est d’une totale limpidité. Trois points, pas de polémique. Ça fait du bien par les temps qui courent.