Hockey sur glace – Ge/Servette souffre à Lugano mais passe en demies avec un but de son gardien Les Aigles ont dû attendre la dernière minute pour assurer leur place dans le dernier carré (2-5) des play-off. Robert Mayer a marqué dans la cage vide! Place à Zoug en demi-finale. Ruben Steiger Lugano

La joie des Genevois qui sont dans le dernier carré. keystone-sda.ch

Le troisième déplacement à la Cornèr Arena aura été la bonne pour Ge/Servette. Les Aigles se sont imposés (2-5) contre Lugano dimanche soir et se qualifient ainsi pour les demi-finales des play-off de National League. Ils ont souffert jusqu’à la dernière seconde de cet acte VI et bouclent la série sur le score de 4-2.

Le GSHC, comme le souhaitait son entraîneur Jan Cadieux, est parfaitement entré dans ce duel. Après une première occasion de Pouliot (2e), les Grenat ont ouvert le score grâce à Richard (4e). Le top scorer a profité d’un rebond accordé un peu facilement par Koskinen pour pousser le puck au fond. Le gardien finlandais des Bianconeri n’a pas non plus brillé dix minutes plus tard. Il a raté son interception derrière le but sur une passe de Maurer. Cette approximation a permis à Omark de transmettre à Jooris qui a inscrit le 0-2 (14e).

Percutant à la finition et ultra-appliqué défensivement durant les vingt minutes initiales, Ge/Servette a poursuivi sur sa lancée. Le 3-0 de Hartikainen (29e) est tombé sur une action rupture, juste après la première grosse occasion de Lugano.

Dès cet instant, les Aigles se sont un peu relâchés et Lugano en a profité pour réduire la marque en jeu de puissance par l’inévitable Thürkauf (38e). Cette réussite a relancé les hommes de Gianinazzi, qui ont jeté leurs dernières forces dans la bataille et sont revenus à une longueur, par Carr, à quatre minutes du terme dans une ambiance surchauffée. Richard a scellé l’affaire dans la cage vide (60e) bouclant de belle façon son histoire d’amour naissante avec le public luganais. Mais la soirée n’était pas finie! Robert Mayer a inscrit le cinquième but alors que Koskinen était sur le banc!

En demi-finale, les Aigles recevront, dès vendredi soir aux Vernets, le double champion de Suisse en titre.

Afficher plus Cornèr Arena, 6420 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek (All), Tscherrig, Altmann, Meusy. Buts: 4e Richard (Praplan, Le Coultre) 0-1, 14e Jooris (Omark) 0-2, 29e Hartikainen (Le Coultre, Omark) 0-3, 38e Thürkauf (Arcobello / 5 c 4) 1-3, 56e Carr (Klok) 2-3, 60e Richard (Winnik / cage vide) 2-4, 60e Mayer (cage vide). Lugano: Koskinen; Wolf, Mi. Müller; Alatalo, Klok; Andersson, Guerra; Riva; Zanetti, Thürkauf, Carr; Josephs, Ma. Müller, Granlund; Fazzini, Arcobello, Morini; Walker, Herburger, Patry; Gerber. Entraîneur: Gianinazzi. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin, Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 2 x 2’ contre GE Servette. Notes: Lugano sans Bennett, Connolly (blessés), Fadani, Villa ni Vedova (surnuméraires). GE Servette sans Berthon, Rod (blessés), Auvitu, Eigenmann, Smons ni Cavalleri (surnuméraires). Lugano demande son temps mort à 57’24 et sort son gardien de 57’24 à 57’28 puis de 57’50 à 59’34.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

