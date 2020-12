Des Aigles qui planent – Ge/Servette s’offre un derby de haut vol Les Genevois s’imposent à la Vaudoise aréna grâce au réveil de leurs leaders qui ont retrouvé le chemin du but. Grégoire Surdez

Linus Omark a inscrit le 3-2 après un mouvement génial. Keystone

L’excellent Stéphane Rochette appelle ça la «loi de la moyenne». Le M. hockey de Mysport utilise l’expression pour expliquer ce qui parfois ne peut pas l’être. Pourquoi un puck file du bon côté? Pourquoi un rebond est-il favorable? Pourquoi il ne l’est pas? Pourquoi une passe arrive trop tôt ou est déclenchée trop tard? Toutes ces petites choses qui décident du sort d’un match. Ge/Servette a été une victime heureuse et consentante de cette fameuse loi. Les Aigles ont retrouvé le chemin du but. Ce n’était qu’une question de temps.

Muets contre le LHC en Coupe de Suisse, les attaquants genevois ont redonné le sourire à leurs fans. Pour les supporters grenat, il n’y a décidément rien de tel qu’un succès contre le voisin lémanique. Et peu importe (ou presque) si la patinoire sonne creux. Cette saison, les deux rivaux jouent dans la cour des grands. Et leur première rencontre en saison régulière en championnat a tenu ses promesses. Plus encore l’amuse-bouche servi en Coupe.