Hockey sur glace – GE Servette s’offre trois pucks de finale Vainqueurs à Zoug (2-3 ap), les Aigles mènent 3-1 dans la série et sont proches de rejoindre Bienne. Marc-Antoine Pouliot a inscrit le but décisif. Ruben Steiger Zoug

Sami Vatanen, Henrik Toemmernes, Teemu Hartikainen, Linus Omark et Valtteri Filppula jubilent après le 1-2. keystone-sda.ch

GE Servette a peut-être fait un pas décisif vers la finale des play-off. Grâce à un succès en prolongation à Zoug, les Aigles mènent désormais 3-1 dans la série et s’offrent ainsi trois pucks de qualification. La décision est tombée à la 76e minute de la crosse de Marc-Antoine Pouliot, comme contre Lugano. Samedi aux Vernets, ils bénéficieront de leur première chance de rejoindre Bienne.

Contrairement aux deux dernières parties, le tiers initial s’est avéré assez pauvre en occasions entre deux équipes se jaugeant. Noah Rod a tout de même défié Leonardo Genoni en un contre un (10e) mais le portier zougois s’est interposé. Le duel s’est animé en fin de période en raison de plusieurs punitions, dont une pour surnombre contre le GSHC.

Cette pénalité aurait pu coûter cher lorsque Lino Martschini a ouvert le score au retour des vestiaires (21e) en jeu de puissance. Mais les Aigles ont immédiatement rectifié le tir et une nouvelle cacahuète de Sami Vatanen (24e) leur a permis de recoller à la marque.

Pouliot, encore une fois le héros

Cette réussite en a directement provoqué une seconde, Zoug ayant été pénalisé pour un coach challenge infructueux. GE Servette, grâce à Teemu Hartikainen (26e), a profité de l’aubaine pour inscrire son deuxième but de la série en power play.

Un avantage qui a tenu jusqu’à la 43e minute et un but extrêmement chanceux des Taureaux. Un envoi de Reto Suri est entré par un petit trou après avoir heurté la jambe d’un défenseur Grenat, la bande, l’extérieur de la cage et enfin le dos de Robert Mayer. Malgré des occasions pour chaque camp, les deux formations se sont dirigées en prolongation. Lors de celles-ci, Robert Mayer, brillant, a mis son véto avant que Marc-Antoine Pouliot marque à la 76e minute. Le GSHC mène 3-1 dans cette demi-finale et aura un premier puck de finale samedi soir à domicile (20h).

Afficher plus Bossard Arena, 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (USA), Mollard, Wolf, Urfer. Buts: 21e Martschini (O’Neill) 1-0, 24e Vatanen (Richard) 1-1, 26e Hartikainen (Tömmernes, Vatanen / 5 c 4) 2-1, 43e Suri (Leuenberger, Schlumpf) 2-2, 76e Pouliot (Richard) 2-3. Zoug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Vogel, Geisser; Hansson, Kreis; Nussbaumer; Simion, Kovar, Hofmann; Camper, O’Neill, Herzog; Martschini, Senteler, Klingberg; Allenspach, Leuenberger, Suri; Muggli. Entraîneur: Tangnes. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Miranda; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Pouliot; Hartikainen, Jooris, Omark; Bertaggia, Smirnovs, Rod; Antonietti. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre GE Servette. Notes: Zoug sans Stadler (blessé), Almquist, Abdelkader (surnuméraires), Gross ni Zehnder (absents). GE Servette sans Berthon (blessé), Auvitu, Chanton, Eigenmann, Smons ni Cavalleri (surnuméraires).

