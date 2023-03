Afficher plus

Les Vernets, 6102 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hungerbühler, Obwegeser, Burgy.

Buts: 12e Andersson (Granlund / 5 c 4) 0-1, 14e Karrer (Richard/ 5 c 4) 1-1, 19e Hartikainen 2-1, 30e Carr (Herburger) 2-2, 41e Filppula (Tömmernes), 42e Miranda (Richard) 4-2, 53e Hartikainen (Vatanen, Tömmernes / 5 c 4) 5-2, 56e Thürkauf (Klok) 5-3, 60e Karrer (cage vide) 6-3.

GE Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Jacquemet; Chanton; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Smirnovs; Bertaggia. Entraîneur: Cadieux.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Riva, Mi. Müller; Andersson, Guerra; Wolf; Bennett, Ma. Müller, Granlund; Carr, Thürkauf, Patry; Fazzini, Morini, Josephs; Walker, Herburger, Zanetti; Vedova. Entraîneur: Gianinazzi.

Pénalités: 7 x 2’ contre GE Servette; 8 x 2’ contre Lugano.

Notes: GE Servette sans Le Coultre, Berthon (blessés), Auvitu, Eigenmann, Smons ni Cavalleri (surnuméraires). Lugano sans Arcobello, Connolly (blessés), Fadani, Villa, Gerber ni Stoffel (surnuméraires). Lugano sans gardien de 57’45 à 59’58. Tirs sur les montants: 28e Winnik, 40e Vatanen.