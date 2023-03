Hockey sur glace – GE Servette s’offre deux pucks de demi-finale Les Aigles ont nettement pris la mesure de Lugano lors de l’acte V vendredi soir aux Vernets (5-1). Simon Le Coultre a fait son retour au jeu, couronné par un but. Ruben Steiger Genève

Le gardien de Lugano Mikko Koskinen est attentif avec Vincent Praplan devant lui. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette pour pousser un ouf de soulagement. Les Aigles se sont imposés, vendredi soir aux Vernets, contre Lugano (5-1) lors d’un acte V qu’il ne fallait absolument pas perdre. Ils ont fait la différence grâce à deux réussites de leur fraction étrangère (Winnik et Tömmernes). Dimanche, ils se rendront à la Cornèr Arena pour se qualifier en demi-finale.

La première surprise de la rencontre est intervenue avant même le début de celle-ci avec la présence de Le Coultre sur la feuille de match. Le défenseur, initialement annoncé blessé jusqu’au terme de l’exercice, a retrouvé le jeu plus rapidement que prévu.

Pour ce qui est de la partie, elle a commencé sur les mêmes bases que les précédentes. À savoir un GE Servette – avec deux trios d’attaque remaniés – dominateur et un Lugano défensif et pragmatique. Il a fallu toute la malice de Winnik pour que les Aigles fassent sauter le verrou bianconero. Le Canadien a trompé Koskinen depuis derrière le but en tirant sur le dos du portier (8e).

Fort de cet avantage, les Grenat ont intensifié leur emprise lors du deuxième tiers. Bien que Thürkauf ait touché la transversale (25e), le deuxième but genevois est logiquement tombé. Sur un envoi à ras la glace de Richard, Tömmernes (29e) a involontairement dévié du patin et le puck a filé entre les jambes de Koskinen. Deux actions un brin chanceuses pour les hommes de Cadieux qui ont enfin eu la réussite de leur côté.

La soirée a pris des airs encore plus joyeux lorsque le revenant Le Coultre a fait passer le score à 3-0 juste avant la sirène (39e). Malgré la réduction du score de Thürkauf à 5 contre 4 (47e), le GSHC n’a jamais réellement douté, se permettant même de saler l’addition.

Dimanche soir (20h), GE Servette effectuera un troisième et dernier déplacement au Tessin avec un seul objectif en tête: conclure la série et s’éviter un septième duel de tous les dangers.

Afficher plus Les Vernets, 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Hungerbühler, Cattaneo, Duc. Buts: 8e Winnik (Karrer, Völlmin) 1-0, 29e Tömmernes (Richard) 2-0, 39e Le Coultre (Winnik, Filppula) 3-0, 47e Thürkauf (Carr, Granlund / 5 c 4) 3-1, 49e Miranda (Winnik, Le Coultre) 4-1, 52e Richard (Miranda / 4 c 5!) 5-1. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin, Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux. Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Wolf, Mi. Müller; Andersson, Guerra; Riva; Zanetti, Thürkauf, Carr; Fazzini, Ma. Müller, Granlund; Walker, Herburger, Patry; Gerber, Morini, Josephs; Arcobello. Entraîneur: Gianinazzi. Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette; 5 x 2’ contre Lugano + 1 x 5’ et méconduite pour le match (Arcobello). Notes: GE Servette sans Berthon, Rod (blessés), Auvitu, Eigenmann, Smons ni Cavalleri (surnuméraires). Lugano sans Bennett, Connolly (blessés), Fadani, Villa, Stoffel ni Vedova (surnuméraires). Tir sur les montants: 25e Thürkauf.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

