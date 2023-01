Hockey sur glace – GE Servette s’impose de très haute lutte à Berne Les Aigles, privés de leur trio finlandais, ont compensé par leur talent et une bravoure de tous les instants pour faire chuter les Ours à domicile (5-7). Simon Meier Berne

Pas de cadeaux entre le Bernois Vermin et le Genevois Berthon. keystone-sda.ch

GE Servette a réalisé un sacré morceau de bravoure, samedi soir à la PostFinance Arena. Les Aigles, longtemps malmenés, sont allés s’imposer sur la glace du CP Berne (5-7) au terme d’une âpre et très spectaculaire bataille. La performance est d’autant plus à louer que les joueurs de Jan Cadieux évoluaient sans leur trio finlandais (Vatanen et Hartikainen blessés, Filppula suspendu); et qu’ils affrontaient des Ours en plein boum (huit victoires lors de leurs dix dernières sorties).

Une telle issue n’aurait sans doute pas été possible si Berne s’était montré plus opportuniste lors d’une première période largement dominée. Mais Mayer a fait le boulot devant son filet, parfois avec réussite, et DiDomenico, seul en position idéale, n’a trouvé que le haut de la transversale (14e). Les digues attendraient un deuxième tiers complètement fou pour céder.

Si les absents lui font perdre de sa force et de sa créativité, GE Servette peut en revanche toujours compter sur de solides ressources morales. Logiquement menés 2-0 (doublé de DiDomenico coup sur coup aux 24e sur penalty et 27e minute), puis 3-1 à la mi-match, les Aigles ont craché dans leurs pognes et retroussé les manches. Le capitaine Rod avait sonné une première révolte en réduisant le score à la 27e puis, comme la veille contre Lausanne, les Grenat ont inscrit deux goals en supériorité numérique, ce coup-ci par Pouliot (33e et 40e).

Six minutes de grand hockey

Omniprésent, Daniel Winnik allait même, suite à une grossière erreur défensive de Sceviour, lancer le dernier tiers sur les chapeaux de roues (3-4 à la 42e). Entre deux formations plus déterminées à foncer dans le tas qu’à colmater les brèches, le chassé-croisé s’est poursuivi, haletant jusqu’au bout. Richard a répondu à l’égalisation de Baumgartner par une hallucinante cacahuète, avant qu’Antonietti ne fasse le trou et que Vermin ne réduise la marque - le tout entre la 45e et la 51e!

Après tant d’émotions, il ne restait «plus qu’à» s’accrocher à cette victoire. Ce fut chose faite, de haute lutte, Richard allant même inscrire le 7-5 dans la cage vide. Au-delà du sentiment du devoir accompli, qui peut en l’occurrence se teinter d’une certaine fierté, Genève ramène de la capitale trois points qui lui permettent de conforter son avance en tête de National League. On appelle ça une soirée très réussie.









Afficher plus PostFinance Arena, 15 015 spectateurs. Arbitres: MM. Kohlmüller, Hürlimann; Stalder et Meusy. Buts: 24e DiDomenico (penalty) 1-0, 27e DiDomenico (Untersander/5c4) 2-0, 27e Rod (Winnik, Jooris) 2-1, 31e Ennis (DiDomenico/5c4) 3-1, 33e Pouliot (Winnik, Omark/5c4) 3-2, 40e Pouliot (Tömmernes, Jooris/5c4) 3-3, 42e Winnik (Jooris) 3-4, 45e Baumgartner (DiDomenico, Ennis) 4-4, 46e Richard (Jooris, Auvitu) 4-5, 49e Antonietti (Pouliot, Miranda) 4-6, 51e Vermin (Untersander, Scherwey) 5-6, 60e Richard (cage vide) 5-7. Berne: Wüthrich; Untersander, C. Gerber; Goloubef, Zgraggen; Pinana, B. Gerber; Füllemann; Fahrni, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Scherwey; DiDomenico, Baumgartner, Ennis; Fuss, Bader, Ritzmann; Ryser. Entraîneur: Toni Söderholm. Ge/Servette: Descloux; Chanton, Tömmernes; Le Coultre, Auvitu; Karrer, Maurer; Smons; Praplan, Richard, Omark; Winnik, Jooris, Bertaggia; Miranda, Pouliot, Rod; Antonietti, Berthon, Cavalleri. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 7 x 2’ contre GE Servette. Notes: Berne privé de Henauer, Lehmann, Kahun, Bärtschi, Loeffel et Gelinas (blessés). GE Servette sans Jacquemet, Vatanen, Völlmin, Smirnovs, Hartikainen (blessés), ni Filppula (suspendu).



