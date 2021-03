Hockey sur glace – GE Servette s’est laissé surprendre par le CP Berne Les Bernois, qui disputaient leur cinquième match en sept jours, ont mené la vie dure à GE Servette jeudi aux Vernets. Les Ours se sont imposés 3-4. Cyrill Pasche Genève

Andersson se joue de Descloux pour inscrire le 2-0 bernois. Eric Lafargue

Un GE Servette emprunté et pas bien dans ses patins s’est laissé surprendre par un CP Berne volontaire et combatif (3-4). Une mauvaise passe de Marco Miranda alors que les Aigles évoluaient à 5 contre 4 a permis au capitaine Simon Moser de boucler victorieusement une contre-attaque (14e, 0-1). Puis un marquage aléatoire de Linus Omark a offert un boulevard à Calle Andersson après un engagement en zone de défense genevoise. Le défenseur du CP Berne a superbement ajusté la lucarne du but défendu par Gauthier Descloux (16e, 0-2).

Joël Vermin a relancé le GSHC après 46 secondes de jeu en deuxième période (21e, 1-2). Les Ours ont toutefois repris leurs distances un peu plus tard grâce à Moser, à la conclusion suite à un habile service de d’André Heim (32e, 1-3).

Fehr: expulsion inutile

Le capitaine Noah Rod, au rebond, a relancé les actions du GSHC en troisième période et a inscrit au passage son 18e but de l’exercice (44e, 2-3). Les Bernois pensaient avoir fait le plus dur lorsque Cory Conacher a marqué le 2-4 (51e). Mais les Genevois, pour la troisième fois de la soirée, sont revenus à une longueur. Cette fois-ci, c’est Marco Miranda qui a eu le dernier mot devant la cage bernoise (53e, 3-4) quelques instants après la pénalité de match aussi grotesque que méritée écopée par le Canadien Eric Fehr pour des réclamations répétées (52e).

Les Genevois, sans gardien durant les 67 dernières secondes, n’ont pas réussi à arracher l’égalisation. Samedi, les Aigles se déplacent à Langnau pour y affronter la lanterne rouge. Ils recevront ensuite Lausanne mardi aux Vernets.