Hockey sur glace – GE Servette s’endort à Berne Les Genevois ont perdu deux points aux tirs au buts après avoir mené deux fois au score. Grégoire Surdez Berne

Vincent Praplan trompe Gauthier Descloux pour faire gagner Berne aux tirs aux buts. Keystone

Deux jours seulement pour digérer un titre, ce n’était sans doute pas assez pour un SC Berne qui a eu de la peine à rentrer dans son match contre GE Servette. Le premier tiers a été dominé dans les grandes largeurs par des Aigles qui avaient à cœur de faire oublier leur dernier match en date (défaite 7-2 à Lugano). La supériorité des Grenat a trouvé sa juste récompense sur le tard de ce premier vingt sur une habile déviation de Marco Miranda après un lancé de Sandis Smons.

Privés de Daniel Winnik et Henrik Tömmernes (légèrement touchés, ils devraient être de retour pour les matches du week-end contre Fribourg et Lausanne), les Aigles ont pris deux fois deux longueurs d’avance lors de la période médiane. Tanner Richard a inscrit le 2-0 en infériorité numérique (quelle passe de Rod) et Marco Miranda a inscrit son 6e but de la saison 3 minutes après la réduction du score signée Zryd. Une réussite d’abord annulée pour une crosse haute de Linus Omark et finalement validée par les arbitres après cinq grosses minutes de visionnage des images (le Suédois n’avait pas touché le puck). Mais une fois encore Berne est revenu dans le match juste dans la foulée par André Heim.

Tout était donc encore possible à l’entame de l’ultime période durant laquelle GE Servette a choisi de verrouiller le jeu. Une tactique qui n’a pas payé puisque Berne a finalement arraché l’égalisation en supériorité numérique par Cory Conacher (58e). Le troisième point s’est joué aux tirs au but. Genève, dominateur pendant deux tiers, peut tout de même s’en vouloir de s’être égaré et de n’avoir pas récolté la totalité de l’enjeu.