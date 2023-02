Hockey sur glace – Ge/Servette s’en sort sur le fil à Langnau Les Aigles ont dû attendre la prolongation pour s’imposer en Emmental vendredi soir (3-4). Ils n’en alignent pas moins leur septième victoire consécutive. Simon Meier Langnau

Ge/Servette a fini par s’en sortir et décrocher sa septième victoire consécutive, vendredi soir à Langnau. Mais rien n’a été simple pour les Aigles, face à des Emmentalois qui les avaient déjà battus à deux reprises cette saison. Le leader de National League a dû attendre un but de Tanner Richard en prolongation pour empocher deux points (3-4).

Ge/Servette a territorialement et techniquement dominé le premier tiers-temps. Mais il ne s’est pas montré assez efficace devant le filet de Luca Boltshauser. Pire, les Aigles se sont laissés piéger à deux reprises en phase défensive. La première sur un puck qui a rebondi derrière le but avant de revenir sur Aleksi Saarela - Giancarlo Chanton a manqué de promptitude (5e); et la seconde sur un tir du même Saarela, auquel Gauthier Descloux n’a pas su opposer sa mitaine (19e). Juste avant, heureusement, Genève avait profité d’une supériorité numérique pour égaliser grâce à Teemu Hartikainen sur un service de Linus Omark (18e).

Rôles inversés en deuxième période

Les deux artistes et complices ont inversé les rôles dès l’entame de la deuxième période, avec ce coup-ci une passe merveilleuse du Finlandais pour le Suédois, qui inscrivait ainsi son seizième point lors des sept derniers matches (2-2 à la 22e). Trois minutes plus tard, parti en rupture, Vincent Praplan n’a pas tremblé pour donner l’avantage aux Grenat.

Ces derniers, déterminés à porter leur série victorieuse à sept unités, ont longtemps tenu leur os. Jusqu’à ce que Daniel Winnik n’écope d’une pénalité superflue et sanctionnée par le 3-3 de Matthias Rossi à la 48e. Jan Cadieux, estimant que Descloux avait été gêné irrégulièrement sur cette action, a activé un coach challenge - en vain.

Il fallait donc repartir au combat, face à de vaillants Tigres. Ce fut fait. Les Grenat, s’ils n’ont pas su trouver la faille en fin de temps réglementaire, ont tiré leur épingle du jeu en prolongation, grâce à Tanner Richard. Ils viseront le grand huit, dimanche soir aux Vernets, lors de la réception de Fribourg.



Langnau - Ge/Servette 3-4 (2-1 0-2 1-0 0-1) Afficher plus Ilfis, 4844 spectateurs. Arbitres: Piechaczek, Hürlimann; Burgy et Gnemmi. Buts: 5e Saarela (Zryd, Erni) 1-0, Hartikainen (Omark, Filppula/5 c 4) 1-1, 19e Saarela 2-1, 22e Omark (Hartikainen, Jacquemet) 2-2, 25e Praplan 2-3, 48e Rossi (Weibel/5 c 4) 3-3, 62e Richard (Hartikainen, Auvitu) 3-4. Langnau: Boltshauser; Lepistö, Schlit; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Rossi, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Lapinskis. Entraîneur: Thierry Paterlini. Genève: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Chanton, Auvitu; Smons; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Jan Cadieux. Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ contre GE Servette. Notes: Langnau privé de Schmutz (blessé). GE Servette sans Vatanen, Völlmin, Le Coultre, ni Berthon (blessés).

