National League – Ge/Servette s’en sort in extremis à Bienne Les Aigles, longtemps malmenés, se sont finalement imposés (2-3 ap) vendredi soir à la Tissot Arena. Ils conservent ainsi leur costume de leader. Simon Meier

Menés durant tout le match ou presque, les Genevois ont pourtant quitté la Tissot Arena en vainqueurs, vendredi soir. keystone-sda.ch/Peter Schneider

Jan Cadieux avait réclamé un match plein et sans rature à ses joueurs, vendredi soir à l’occasion de ce choc au sommet à Bienne. Résultat: Ge/Servette, qui avait manifestement oublié de descendre du car, était mené de deux longueurs après moins de quatre minutes (buts de Hofer et Stampfli). A ce moment-là, les Seelandais avaient virtuellement chipé le costume de leader de National League aux Aigles. Ils l’ont porté la majeure partie de la soirée… avant de subir le retour de flamme d’une bête qui n’abdique jamais et qui a fini par l’emporter en prolongation (2-3, but d’Omark à la 63e).