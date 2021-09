Hockey sur glace – GE Servette s’en sort aux tirs au but À l’Ilfis, les Genevois ont tout d’abord dominé avant que les étrangers de Langnau s’accrochent jusqu’au bout. Christian Maillard Langnau

Les Genevois étaient bien partis et menaient 2-0. Eric Lafargue

Quatre jours après avoir logiquement subi la loi des Zurich Lions au Hallenstadion, Ge/Servette, qui se présentait dans l’Emmental pour la première fois avec Josh Jooris et le jeune Nicolò Ugazzi, a souffert à Langnau face à un adversaire après avoir pourtant longtemps donné l’impression de pouvoir s’imposer sans coup férir. Mais ce diable de Langnau, mené 2-0, est revenu, s’est accroché et avec l’aide de sa légion étrangère et son public, a décroché une prolongation avant de s’avouer vaincus aux tirs au but.

Les bruits de ces fans fidèles devant nous, si bruyants avec leurs gros sabots en bois dans les mains qui claquent entre eux à chaque fois que les Tigers montrent les dents et surtout ce «Hopp Hopp Langnou» pour pousser le petit à se surpasser: voilà bien quelque chose qui nous avait manqué la saison dernière à l’Ilfis. Oui, même ce tintamarre si désagréable était moins détestable qu’un huis clos. C’était un bonheur de revoir des supporters dans une patinoire pleine, même eux. On a même aperçu un moineau durant tout le premier tiers, période durant laquelle les Aigles ont tourné autour des Tigres après avoir fait le dos rond durant les cinq premières minutes.

Pouliot blessé

Genève-Servette, qui s’était imposé 5 à 1 il y a dix jours lors de son dernier match de préparation, a tout d’abord pris les devants grâce à un but de Henrik Tömmernes en supériorité numérique. Face à un adversaire qui s’était imposé la veille à Lugano, qui avait dépensé beaucoup d’énergie (1-4), c’était la meilleure des manières de commencer, pour ne pas donner trop confiance à une escouade bernoise qui peut vite s’enflammer dans cet endroit où il n’est jamais évident de s’imposer.

Alors que Daniel Winnik a eu ensuite une belle occasion de doubler la mise (11e), seul devant Ivars Punnenovs, il a fallu une combinaison entre Tyler Moy et Josh Jooris (22e) pour que le visiteur concrétise sa domination. Mais il en fallait plus pour assommer ces tenaces Bernois s’accrochant à leurs branches. S’appuyant sur ce diable de Jesper Olofsson, qui aurait pu déjà égaliser avant la pause, le top scorer de Langnau allait rétablir la parité en cinq minutes entre la 26e et la 31e, avant que l’excellent Aleksi Saarela (40e) ne réponde en infériorité numérique à la réussite sept minutes plus tôt de Joël Vermin.

Les Genevois, qui ont perdu Marc-Antoine Pouliot au milieu de cette deuxième période, blessé, ont alors souffert jusqu’au bout, après une deuxième réussite en supériorité numérique d’Aleksi Saarela (servi par l’expérimenté Harri Pesonen) avant que dans une soirée portes ouvertes et… nordique, Valtteri Filppula n’égalise une dernière fois.

Les Grenat qui se sont retrouvés à leur tour en power play à deux minutes de la fin n’ont pas réussi à éviter une prolongation. C’est aux tirs au but que les Servettiens ont obtenu ce deuxième point mérité.

Langnau Tigers - GE Servette 4-5 (0-1 3-2 1-1) tab Afficher plus Ilfishalle. 4258 spectateurs. Arbitres: MM: Tscherrig, Hürlimann; Stalder, Burgy. Buts: 8e Tömmernes (Winnik/5 c 4) 0-1, 22e Moy (Jooris) 0-2, 26e Olofsson (Leeger) 1-2, 31e Olofsson (Huguenin, Grenier/5 c 4) 2-2, 34e Vermin (Filppula) 2-3, 40e Saarela (Pesonen, Schilt/4 c 5!) 3-3, 50e Saarela (Pesonen/5 c 4) 4-3, 55e Filppula (Vermin) 4-4. Tirs au but: Winnik 0-1, Olofsson manque, Filppula 0-2, Petrini manque, Tömmernes manque, Saarela 1-2, Rod manque, Grenier manque, Moy 1-3. Langnau: Punnenovs; Erni, Blaser; Leeger, Huguenin; Schilt, Grossniklaus; Zryd; Petrini, Saarela, Pesonen; Loosli, Grenier, Olofsson; Berger, F. Schmutz, Sturny; Schweri, Diem, Salzgeber; Lapinskis. Coach: Jason O’Leary. Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Smons; Ugazzi, Maurer; Guignard; Vermin, Filppula, Rod; Vouillamoz. Pouliot, Winnik; Moy, Jooris, Smirnovs; Antonietti, Berthon, Patry; A. Riat. Coach: Patrick Emond. Notes: Langnau sans Weibel (blessé), Elsener, Guggenheim (surnuméraires), Melnaksnis, Stettler, Kurt ni Aeschbach (prêtés en Swiss League). Genève-Servette sans Tanner, Mercier, Karrer, Richard, Miranda, Le Coultre (blessés), Cavalleri (surnuméraire) ni N. Sejejs (prêté en Swiss League). Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau Tigers; 5 x 2’ contre Genève-Servette.

