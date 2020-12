Un non-match – Ge/Servette s’égare à mille lieues de ses valeurs Les Aigles ont manqué à la fois d’humilité et d’abnégation sur la glace de la lanterne rouge Langnau. Ils ont été punis 4-0. Grégoire Surdez - Langnau

Tigers Julian Schmutz, rechts, jubelt beim 2:0, Servettes Goalie Daniel Manzato, links, geschlagen waehrend dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SCL Tigers und dem HC Geneve-Servette, am Sonntag, 6. Dezember 2020, im Ilfisstadion in Langnau. (KEYSTONE/Marcel Bieri) keystone-sda.ch

Et pourtant, l’occasion était belle. Menés 3-0 après deux tiers, un score qui malheureusement rimait un peu trop avec Manzato, les Aigles ont piqué du nez à l’Ilfis. Il leur restait un tiers pour tenter d’inverser le cours d’un après-midi bien pourri. On sait qu’il y a du talent à foison dans ce groupe grenat qui n’en finit pas de tirer au but. En vain, trop souvent, On sait qu’il y a quelques individualités hors norme qui peuvent voler un match. On aimerait savoir si cette équipe a un vrai caractère de champion. On aimerait savoir si elle hait la défaite comme il se doit pour prétendre à viser les étoiles.