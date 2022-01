Hockey sur glace – Ge/Servette s’égare à Berne Petit match et défaite 3-1 des Aigles mardi soir, contre une équipe bernoise en plein doute qui restait sur huit défaites de rang. Grégoire Surdez Berne

Dominik Kahun (à g.) à la lutte avec Josh Jooris. Genève s’est incliné 3-1 et a redonné un peu de confiance au CP Berne. keystone-sda.ch

Un match de très petite cuvée entre des Ours qui sombrent peu à peu dans une sorte de d’indifférence générale et des Aigles privés de trop nombreux titulaires pour présenter un ensemble cohérent. Malgré une pression mise d’entrée et quelques occasions franches (poteau de Vatanen), les Aigles ont payé cash leur première grosse erreur. Un contrôle raté de Roger Karrer en supériorité numérique a permis à Noël Bader de filer seul pour tromper Dominic Nyffeler. Ce but contre le cours du jeu a eu pour conséquence de briser le début d’élan de GE Servette, faisant tomber la rencontre dans une médiocrité assez consternante.

Une multitude de blessés

Il faut dire que les Aigles ne sont pas vraiment vernis ces derniers temps. À la longue absence de Noah Rod est venue s’ajouter celle de Tanner Richard depuis trois matches. Pour ce déplacement dans la capitale, Jan Cadieux a dû également composer sans Marc-Antoine Pouliot, suspendu pour sa charge maladroite contre un arbitre. Et, mauvaise surprise, Henrik Tömmernes, Arnaud Riat et Eliot Berthon manquaient aussi à l’appel, tous trois annoncés malades (mais pas du Covid).

Ce match a donc ressemblé à une rencontre d’avant-saison, avec des joueurs revenus en grâce le temps d’une soirée. Jonathan Mercier a quitté son costume de surnuméraire, et les jeunes Cavalleri et Chanton ont été rapatriés de Swiss League. GE Servette a logiquement été moins convaincant que ces dernières semaines. Les Aigles n’ont pourtant pas eu le monopole de la maladresse. La défense Bernoise s’est très souvent retrouvée en difficulté suite à des relances catastrophiques. Mais entre deux bourdes, quelques éclairs ont jailli dans la nuit bernoise. Comme cette passe en première intention de Tim Kast en supériorité numérique qui a permis à Vincent Praplan de doubler la mise. Sans doute une douce revanche pour l’ancien genevois sous les yeux de Marc Gautschi, l’homme qui l’a chassé des Vernets sans prendre de gants en avril 2021.

Genève mal payé après 40 minutes

Menés de deux longueurs, les Aigles pouvaient tout de même se sentir mal payés si l’on s’en tenait au nombre de tirs des deux équipes après quarante minutes de jeu (35 à 12 en faveur de Genève). Ils ont pourtant bénéficié d’une petite minute avec deux hommes de plus en tout début de 3e tiers pour revenir au score. Ils se sont créé des chances de buts, mais avec toujours la même maladresse dans le dernier geste. Avec, aussi, un Philipp Wühtrich dans un soir de grâce dans son but.

Il fallait bien tout cela pour que les planètes s’alignent et permettent à Berne de mettre un terme à une série indigne de huit défaites. Pour GE Servette, ce revers 3-1 au final, aura surtout un goût amer tant l’occasion était belle de revenir un peu plus sur Davos, fragile 6e du classement. Au moment de faire les comptes à la fin de la régulière, espérons que les hommes de Jan Cadieux ne regretteront pas ces unités abandonnées un soir de janvier contre un Berne en pleine déliquescence.

Berne - Ge/Servette 3-1 (1-0 1-0 1-1) Afficher plus Postfinance-Arena. 12576 spectateurs (chiffre fantaisiste). Arbitres: MM Stricker, Hürlimann, Steenstra et Wolf. Buts: 6e Bader (4 c 5!) 1-0, 26e Praplan (Kast, Andersson/ 5 c 4) 2-0, 50e Untersander (Kahun, Conacher / 5c4) 3-0, 54e Vermin (Vatanen, Filppula) 3-1, Berne: Wüthrich; Untersander, B. Gerber; Thiry, Henauer; Andersson, C. Gerber; Pinana; Fahrni, Varone, Conacher; Thomas, Kahun, Fuss; Praplan, Näf, Bader; Sciaroni, Neuenschwander, Kast; Dähler. Entraîneur: Lundskog. Ge/Servette: Nyffeler; Karrer, Le Coultre; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Chanton; Mercier, Smons; Winnik, Filppula, Miranda; Vouillamoz, Jooris, Vermin; Moy, Smirnovs, Patry; Antonietti, Cavalleri, Völlmin. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 3 x 2’ + 1x5’ + pénalité de match (Winnik) contre Ge/Servette. Notes: Berne sans Blum, Jeffrey, Scherwey, Rüfenacht (blessés), Moser, Daugavins (malades), Hänggi, Berger ni J. Gerber (surnuméraires). Ge/Servette sans Charlin, Descloux, Richard, Rod (blessés), Pouliot (suspendu), Tömmernes, Riat ni Berthon (malades). But de Bader annulé pour un hors jeu préalable (36e). Tirs sur le poteau: Vatanen (7e), Karrer (22e), Miranda (44e), Andersson (45e). 58’38 Genève sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ.

