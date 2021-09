Une victoire pas brillante – Ge/Servette se soigne mais reste bien timide Vainqueurs aux tirs au but en Ajoie, les Aigles ont encore bien des choses à régler. Mais ces deux points vont faire un bien fou. Grégoire Surdez Porrentruy

Soulagés mais pas totalement rassurés, Henrik Tömmernes et Arnaud Jacquemet se sont fait un peu peur en Ajoie. Keystone

C’est la seule inquiétude du moment. Elle doit être prise aux sérieux car elle pourrait pourrir tout l’hiver de Ge/Servette. Ce groupe, qui sort d’une très grosse saison, reste-t-il soudé alors que les prestations insuffisantes s’enchaînent avec la même régularité que l’infirmerie se remplit?

On sait par expérience qu’un vestiaire se forge bien davantage dans la difficulté que dans la réussite. Quand ça rigole sur la glace et que les victoires s’enchaînent, tout le monde aime tout le monde. Personne ne reproche rien à personne. Et surtout les rôles de chacun sont admis par l’ensemble des joueurs. Il ne viendrait à personne l’idée de revendiquer quoi que ce soit dans le bureau du coach.