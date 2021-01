Ça bouge aux Vernets – Ge/Servette se réorganise, sans révolution de palais Le club de hockey grenat a fait appel à Genève Sport et Didier Henriod pour soulager Philippe Rigamonti, son directeur commercial. Selon le président Laurent Strawson ce n’est pas une sanction, au contraire. Christian Maillard

Président de Ge/Servette, Laurent Strawson explique les raisons qui l’ont poussé à faire appel à travailler avec Genève Sport. GEORGES CABRERA

Y a-t-il, comme l’entend un journaliste de la RTS, le feu dans les hautes sphères de Ge/Servette? Selon Patrick Andrey, «cela devrait bouger en coulisses ces prochains mois, avec une réorganisation au niveau administratif entre les clubs servettiens de football, de hockey et de rugby». Exact. Or contrairement à ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, Didier Henriod ne devient pas directeur général de Ge/Servette et il n’y a aucune révolution de palais. Les explications de Laurent Strawson, président du GSHC.



«C’est très simple. Compte tenu du surcroît de travail généré par la situation qu’on connaît et compte tenu de l’intensité qui doit être mise sur les relations avec les partenaires pour cette saison et la prochaine, on a juste soulagé M. Philippe Rigamonti de certaines tâches financières et administratives, explique l’avocat genevois. Avec tout ce qu’il y a à faire aujourd’hui avec le Covid, ce n’est plus possible de s‘occuper de tout. Il va pouvoir se concentrer sur le commercial alors que les autres tâches ont été attribuées à Genève Sport qui sert tous les clubs servettiens. Ce n’est pas du tout une sanction ou quoi que ce soit. Au contraire. Didier Henriod a la mission de le décharger durant 4 à 5 mois pour permettre à Philippe Rigamonti de poursuivre ce qu’il sait faire le mieux. On se rend compte qu’on doit vraiment renforcer notre staff au bureau.»

Didier Henriod en 2011 alors qu’il était vice-président du Stade Nyonnais. ARCHIVES 24 HEURES

Aucune révolution de palais à Ge/Servette à signaler donc, c’est juste une réorganisation.