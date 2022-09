Hockey sur glace – GE Servette se fait blanchir par Bienne Le GSHC n’a jamais trouvé l’ouverture en terres biennoises. Les Seelandais s’imposent face aux Grenat (2-0). Ruben Steiger Bienne

Le Genevois Simon Le Coultre et le Biennois Fabio Hofer à la lutte. keystone-sda.ch

GE Servette et son armada offensive n’a pas trouvé la solution pour faire sauter le verrou biennois et s’incline 2-0 sur la glace de Bienne. Ces derniers, disciplinés défensivement, ont pu s’imposer grâce à deux réussites en supériorité numérique de Haas et Kessler. Le gardien finlandais Harri Säteri a réalisé son premier blanchissage sous son nouveau maillot.

La victoire de vendredi à Lausanne a incontestablement donné une grande confiance au vainqueur du jour. Les Seelandais, auteurs d’une mauvaise préparation qui laissaient entrevoir quelques craintes, ont entamé la rencontre tambour battant. Quelques minutes après un poteau d’Olofsson, ils ont logiquement ouvert le score par Gaëtan Haas en powerplay, qui a trouvé un trou de souris pour tromper Robert Mayer (11e). Durant la seconde période, Bienne a continué à mettre une certaine pression, notamment sur les deux occasions qu’il a obtenu de jouer avec un homme de plus sur la glace. Les Aigles sont revenus au vestiaire avec un but de retard grâce à un superbe déplacement de Mayer (27e) puis un tir adverse qui a fini sa course sur le montant (38e).

Les Grenat ont bien tenté d’en mettre plus lors du troisième tiers mais ils n’ont que rarement réussi à prendre à défaut le bloc défensif parfaitement en place de Bienne. Lorsque ce fut le cas, Harri Säteri s’est interposé avec brio. Finalement, Tino Kessler a délivré la patinoire sur un avantage numérique (52e). Mardi, GE Servette aura l’occasion de prouver sa valeur sur la glace du double champion suisse zougois alors que Bienne recevra son rival cantonal Berne pour un derby.



Afficher plus Tissot Arena, 5359 spectateurs Arbitres: MM. Stolc, Hungerbühler, Schlegel, HuguetButs: 11e Haas (Kessler, Cunti / 5 c 4) 1-0, 52e Kessler (Cunti / 5 c 4) 2-0. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Stampfli, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Kessler; Tanner, Froidevaux, Maillard; Schläpfer. Entraîneur: Törmänen. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Le Coultre, Völlmin; Chanton; Praplan, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Omark; Rod, Pouliot, Bertaggia; Antonietti, Jooris, Miranda; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre GE Servette Notes: Bienne sans Künzle (blessé), Bärtschi Beglieri, Christen (surnuméraires) ni Yakovenko (suspendu). GE Servette sans Jacquemet, Cavalleri (blessés), Derungs ni Berthon (surnuméraires). Tir sur les montants: 5e Olofsson, 38e Hofer.

