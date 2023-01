National League – Ge/Servette s’accroche à son fauteuil de leader Diminués par de nombreuses absences, les Aigles ont entamé l’année par une défaite méritoire mardi soir à Davos (4-3 après les tirs au but).

Simon Meier, Davos

Matej Stransky transforme son penalty face à Gauthier Descloux. Davos a fini par remporter une partie indécise jusqu’au bout. keystone-sda.ch

Un jeu aérien, de la vitesse, des espaces et du suspense jusqu’au bout. Le match entre Davos et Ge/Servette, ping-pong offensif et haletant saupoudré de quelques escarmouches histoire de faire bonne mesure, a parfois donné l’impression que la Coupe Spengler n’était pas terminée, mardi soir. Mais il s’agissait bien d’une partie de National League et les Aigles ont fini par la perdre après les tirs aux buts (4-3). Le petit point ainsi glané leur permet de conserver la tête du classement au terme d’une rencontre qui, malgré son issue, a viré au joli morceau de bravoure.