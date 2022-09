Hockey sur glace – GE-Servette réussit sa répétition générale Pour son dernier match de préparation, les Aigles ont fait parler leur capacité à se rendre rapidement en zone offensive pour prendre le meilleur sur Berne (5-3). Ruben Steiger Genève

Le joueur de Genève-Servette Teemu Hartikainen (au centre) face aux Bernois Philip Wuethrich, Benjamin Baumgartner et Colin Gerber, pendant le match amical entre Servette et Berne, vendredi à la Patinoire des Vernets. BASTIEN GALLAY / LPS

Malgré les absences du gardien Gauthier Descloux et du capitaine Noah Rod, Genève-Servette a conclu sa préparation par une note positive en s’imposant face à Berne 5-3. Avec une seule défaite concédée contre Kloten, les hommes de Jan Cadieux aborderont la première partie officielle, le 16 septembre aux Vernets contre Davos, avec le plein de confiance.

Devant près de 1000 spectateurs, les Aigles ont d’abord été malmenés par Berne qui a proposé un pressing intense pendant la première période. L’ouverture du score est d’ailleurs venue de la crosse de DiDomenico à la 5e, après une récupération de puck de Scherwey derrière le but. Dès le retour de vestiaire, les locaux se sont en revanche montrés dominateurs et ont logiquement égalisé par Le Coultre (23e).

Beaucoup de surnombres offensifs

Ensuite, les Genevois ont proposé un hockey agressif et grâce à un jeu de transition direct vers l’avant, les Aigles se sont créé de nombreuses situations de surnombre. C’est d’ailleurs sur l’une d’elles que le deuxième but a été inscrit par Richard, parfaitement décalé par un Omark qui a attendu le bon moment pour délivrer sa passe. GE Servette peut en revanche regretter son manque de justesse dans le dernier geste, le score aurait pu être plus lourd après 40 minutes. Lors de la dernière période, les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu’à ce que Daniel Winnik ne scelle le score dans la cage vide.

Malgré cette victoire, plusieurs points sont à corriger, notamment les pertes de puck en zone défensive, mais Jan Cadieux a encore une semaine pour préparer ses troupes avant la réception de Davos le 16 septembre.



GE Servette - Berne 5-3 (0-1 2-0 3-2) Afficher plus Les Vernets, 997 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Mollard, Stalder, Meusy. Buts: 5e DiDomenico (Scherwey) 0-1, 23e Le Coultre (Jooris) 1-1, 29e Richard (Omark) 2-1, 47e Sceviour (Baumgartner, Untersander) 2-2, 50e Antonietti (Tommernes, Smirnovs) 3-2 58e Vatanen (Filppula, Winnik) 4-2, 60e DiDomenico (Scherwey) 4-3, 60e, Winnik (Karrer) 5-3. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Pouliot, Bertaggia; Hartikainen, Richard, Omark; Antonietti, Jooris, Smirnovs; Derungs. Entraîneur: Jan Cadieux. Berne: Wüthrich; Untersander, Zgraggen; Goloubef, C. Gerber; Loeffel, B. Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; Sceviour, DiDomenico, Scherwey; Bader, Baumgartner, Bärtschi; Ritzmann, Fahrni, Lehmann; Näf. Entraîneur: Johan Lundskog. Pénalités: 7x2’ contre GE Servette; 5x2’ contre Berne Notes: GE Servette sans Descloux, Chanton, Rod, Berthon. Berne sans Henauer, Kahun, Gelinas. Tirs sur les montants: 3e Hartikainen, 35e DiDomenico, 38e Jacquemet.



