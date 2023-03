Hockey sur glace – GE Servette retourne Zoug dans le troisième tiers Les Aigles ont brillamment remporté le premier acte de la demi-finale contre le double champion de Suisse en titre (3-1). Ruben Steiger Genève

Teemu Hartikainen et les Genevois ont fait tomber Zoug (ici Dominik Schlumpf). BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette a débuté de la meilleure des façons sa demi-finale contre Zoug. Il a glané le premier point (3-1) vendredi soir aux Vernets au terme d’une lutte âpre dans une rencontre indécise et s’étant disputée sur un tempo soutenu. Deux buts en cinq minutes à l’entame de l’ultime période ont permis aux Aigles de s’imposer.

Le GSHC et son public s’attendaient à vivre une toute autre série que contre Lugano et ils ont été servis. Ce premier affrontement entre le vainqueur de la saison régulière et le double champion de Suisse en titre a été passionnant dès les premières minutes.

Les Aigles sont mieux entrés dans la partie et ont obtenu la première réelle chance de marquer par Richard (4e). Peu à peu, la machine zougoise s’est mise en marche, les deux équipes se rendant coup pour coup et butant sur des excellents gardiens.

L’ouverture du score des Taureaux est intervenue à la 26e minute. À la suite d’une perte de puck d’Omark en zone offensive, Leuenberger et Martschini sont partis en contre et le second a trompé Mayer.

Le choix gagnant de Cadieux

Ne s’avouant pas vaincus pour autant, les Grenat ont bénéficié de quelques occasions nettes avant d’enfin trouver la faille par Praplan (42e) sur une passe précise de Richard. Cette réussite est venue récompenser le choix tactique payant de Jan Cadieux qui a remplacé Smirnovs par Pouliot sur le deuxième trio dès l’entame du troisième tiers. Une égalisation qui a donné des ailes à GE Servette puisque quelques instants plus tard, Omark s’est racheté en inscrivant le 2-1 (46e).

Les hommes de Cadieux, grâce à un Mayer solide, n’ont plus lâché leur os et ont décroché un premier succès capital dans cette demi-finale. Karrer a scellé la marque dans la cage vide sur la sirène. L’acte II aura lieu dimanche soir en terres zougoises.

Afficher plus Les Vernets, 6906 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Borga, Obwegeser, Schlegel. Buts: 26e Martschini (Leuenberger) 0-1, 42e Praplan (Richard, Pouliot) 1-1, 46e Omark (Hartikainen) 2-1, 60e Karrer (cage vide) 3-1. GE Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Miranda; Völlmin, Le Coultre; Chanton, Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Smirnovs; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux. Zoug: Genoni; Gross, Djoos; Hansson, Kreis; Schlumpf, Geisser; Vogel; Simion, Kovar, Hofmann; Camper, O’Neill, Herzog; Martschini, Senteler, Klingberg; Muggli, Leuenberger, Nussbaumer. Entraîneur: Tangnes. Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’ contre Zoug. Notes: GE Servette sans Berthon, Rod (blessés), Auvitu, Eigenmann, Cavalleri (surnuméraires) ni Jacquemet (malade). Zoug sans Stadler (blessé), Almquist (surnuméraire), Abdelkader, Allenspach, Suri ni Zehnder (absents). Temps mort demandé par Zoug à la 48e. Zoug sans gardien de 58’40 à 60’00.

