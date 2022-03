Hockey sur glace – Ge/Servette reste au contact de la sixième place Les Aigles ont battu Zoug, samedi soir aux Vernets (4-0). La qualification directe pour les quarts de finale des play-off est toujours d’actualité. Jérôme Reynard Genève

Tanner Richard a inscrit le deuxième but servettien. Eric-Lafargue

Au lendemain de son faux-pas en Ajoie, Ge/Servette a relevé la tête, samedi soir. Face à un gentil Zoug (privé notamment de Genoni, de Schlumpf, de Martschini et de Simion, en plus du surnuméraire Lander), les Aigles ont fait ce qu’il fallait (4-0) pour rester au contact de Davos, vainqueur dans le même temps d’Ajoie dans la course à la 6e place synonyme de qualification directe pour les quarts de finale des play-off.

Aux Vernets, l’affaire était réglée à la mi-match. Le premier Grenat à s’illustrer a été Gauthier Descloux (devant Zehnder, Hofmann et Bachofner), quand il n’a pas été sauvé par son montant (Herzog). Mais derrière, le GSHC a profité d’une situation de double supériorité numérique pour ouvrir le score (18e Vatanen 1-0).

L’équipe de Jan Cadieux a fait la différence en début de tiers médian. D’abord par l’intermédiaire d’Eliot Berthon, parfaitement lancé par Simon Le Coultre pour sa première réussite de la saison, pleine de sang-froid (23e 2-0). Ensuite grâce à Tanner Richard, lequel a profité d’une erreur de Jan Kovar à la relance pour inscrire son quatrième but en cinq matches (29e 3-0). Et enfin avec une réalisation signée Josh Jooris après un excellent travail préparatoire de Valtteri Filppula. 30e 4-0, pour le malheur du jeune Robin Meyer (21 ans, 2e apparition en National League) devant la cage zougoise.

Premier blanchissage

La suite n’a été que remplissage, avec à la clé un premier blanchissage cette saison pour Descloux (25 arrêts). Au final, Ge/Servette a idéalement lancé sa série de quatre rencontres d’affilée à domicile qui le verra encore recevoir Lugano (mardi), Ajoie (mercredi) et Lausanne (samedi), avant un ultime match de championnat régulier à Langnau le lundi 14 mars.

Les hommes de Jan Cadieux iront-ils chercher Davos (3 points d’écart) et la sixième place que lorgne également le Lausanne HC?



Ge/Servette - Zoug 4-0 (1-0 3-0 0-0) Afficher plus Les Vernets, 5201 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Borga; Fuchs, Wolf. Buts: 18e Vatanen (Tömmernes, Filppula/5c3) 1-0, 23e Berthon (Le Coultre) 2-0, 29e Richard 3-0, 30e Jooris (Filppula) 4-0. Ge/Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Jooris, Richard, Rod; Vermin, Filppula, Winnik; Moy, Pouliot, Smirnovs; Antonietti, Berthon, Vouillamoz; Riat. Entraîneur: Jan Cadieux. Zoug: Meyer; Cadonau, Djoos; Hansson, Vogel; Wüthrich, Gross; Suri, Kovar, Hofmann; Klingberg, Müller, Bachofner; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, De Nisco. Entraîneur: Dan Tangnes. Pénalités: 4x2’ contre Ge/Servette; 4x2’ contre Zoug. Notes: Ge/Servette sans Charlin, Patry, Tanner, Miranda (blessés) ni Mercier (surnuméraire). Zoug sans Hollenstein, Schlumpf, Martschini (blessés), Lander (surnuméraire), Stadler, Kreis, Simion (malades) ni Genoni (absent). Tir sur les montants: 6e Herzog. 29’39 Zoug demande un temps-mort.

