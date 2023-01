Derby victorieux – Ge/Servette renoue avec les joies du succès Les Aigles, solides à défaut d’être brillants, ont remporté vendredi le derby lémanique (4-2). Un succès qui fait du bien, après trois défaites. Simon Meier

Josh Jooris (à gauche) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le 3-1 à la 35e. keystone-sda.ch/Martial Trezzini

Avec son maillot tout noir, Ge/Servette voulait revoir la vie en rose, vendredi soir dans des Vernets bondés. Mission accomplie pour les Aigles qui, après trois défaites, ont retrouvé la marche avant en disposant du Lausanne HC (3-1). Cette troisième victoire en autant de derbies lémaniques cette saison permet aux joueurs de Jan Cadieux de conserver la tête de National League; et de rendre visite à Berne, ce samedi, avec l’esprit à peu près léger.

Léger, le contexte de ce derby ne l’était pas, entre une formation vaudoise au fond du bac et des Genevois qui, malgré ce que dit le classement, s’étaient inclinés à six reprises lors de leurs neuf dernières sorties. Alors entre des Grenat qui patinent derrière leur meilleure forme et un LHC qui coule dans des eaux très troubles, le premier tiers-temps a davantage valu par la débauche d’énergie que par d’éventuelles prouesses techniques.

Histoires de secondes

Supérieurs dans le jeu et plus clairs dans leurs intentions (16 tirs à 9), les Aigles auraient pu prendre les devants assez vite. Mais ni Tanner Richard, ni Linus Omark (double occasion à la 7e), ni Vincent Praplan (11e et 14e) n’ont trouvé la faille. De son côté, Gauthier Descloux a dit non sur les rares escarmouches vaudoises (Tim Bozon puis Robin Kovacs). La première différence allait se faire sur la première supériorité numérique, avec un but de Josh Jooris au bout de six secondes (20e).

A propos de secondes, Lausanne en a vécu douze, sinon de bonheur, tout du moins d’espoir à la 22e. Le temps pour Cory Emmerton d’égaliser… et pour Valtteri Filppula de redonner l’avantage aux Genevois. Voilà ce qui arrive à une équipe qui pédale dans la semoule: rien ne tourne, sauf la roue dans le mauvais sens. Nouvelle preuve du karma nettement plus favorable des Aigles: ils ont résisté sans souci avec un homme de moins pendant cinq minutes (pénalité de match à la 29e pour Filppula, suite à une charge à la tête de Martin Gernat), avant d’inscrire le 3-1 dans la foulée, alors que Lausanne patinait à son tour à quatre contre cinq (doublé de Jooris à la 35e).

«Après notre fin d’année mitigée, nous avions besoin d’un bon succès à la maison, avec trois points.» Yorick Treille, entraîneur adjoint.

Tout aurait pu, dû s’arrêter là. Mais Genève, toujours privé de plusieurs cadres dont ses Finlandais Sami Vatanen et Teemu Hartikainen, cultive encore quelques fragilités qu’il n’avait pas en début de saison. Alors Lausanne, courageux, est revenu grâce à une reprise instantanée de Michael Raffl (51e). L’Autrichien a même failli égaliser trois minutes plus tard, mais le poteau de Gauthier Descloux a fait le nécessaire.

Les débuts d’Auvitu

La souffrance des dernières minutes, même si elle aurait pu être évitée avec davantage d’efficacité et de jugeote, rendra la victoire encore plus agréable à Ge/Servette. «Celle-là, elle fait du bien», souriait le capitaine Noah Rod à l’issue des débats. «Après notre fin d’année mitigée, nous avions besoin d’un bon succès à la maison, avec trois points», se félicitait l’entraîneur adjoint Yorick Treille, par ailleurs satisfait des débuts de Yohann Auvitu.

Le défenseur français, qui découvrait la National League, n’a logiquement pas crevé l’écran. Mais il a livré la marchandise et permis à l’ensemble de la défense de souffler un peu. «Je suis content de commencer par une victoire, surtout dans un derby, même si ce n’est jamais facile de s’intégrer dans une équipe en cours de saison, témoignait le transfuge de KHL. Il n’y a plus qu’à continuer le chemin.» Il mène à Berne samedi soir, face à un adversaire en pleine bourre.



