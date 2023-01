Double choc contre Bienne – Ge/Servette remet sa tête en jeu, sans trop s’en soucier Leaders depuis fin septembre, les Aigles jouent leur statut en deux matches face à Bienne, vendredi et samedi. Un aiguillon, mais pas une obsession. Simon Meier

Yohann Auvitu (tout devant, de face) et ses coéquipiers célèbrent la récente victoire face au Lausanne HC. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Finir premier, c’est évidemment le but du jeu. Mais vivre premier plus de trois mois avant le verdict, ça fait quoi? Du bien mais sans plus, à en croire les joueurs de Ge/Servette. Leaders de National League depuis le 27 septembre, les Aigles affrontent leur dauphin biennois à deux reprises en vingt-quatre heures, vendredi dans le Seeland et samedi aux Vernets. À lire le classement, la tête est dans la balance, avec toute la symbolique et la fierté que cela peut représenter pour un club. À écouter le vestiaire grenat, c’est presque un week-end comme les autres.