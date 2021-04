Hockey sur glace – Genève-Servette remet les compteurs à zéro Les Aigles se sont imposés 3-1 face à FR Gottéron lors de l’acte II des quarts de finale de play-off (série: 1-1). Grégory Beaud Genève

Jacquemet et Winnik s’incrustent au milieu de la défense fribourgeoise. Eric Lafargue

Contrairement à mardi, Genève-Servette est entré dans le match à 100 à l’heure. Le capitaine Noah Rod, de retour de blessure, a immédiatement remis de l’intensité dans le jeu des Grenat.

C’est d’ailleurs lui qui a participé à l’ouverture du score genevoise en mettant la pression sur Ryan Gunderson. Avec le No 96 dans son dos, le défenseur américain a propulsé le centre de Denis Smirnovs dans son propre but du patin (4e, 1-0).

Globalement, cette première période a vu Genève pousser face à des Dragons tout heureux d’atteindre la première pause avec un seul but de retard.

Les Dragons font le jeu

Logiquement, le GSHC n’a pas été capable de tenir pareil rythme tout au long de la soirée. Ce sont ensuite les Dragons qui ont fait le jeu. Les hommes de Christian Dubé ont longtemps vu Gauthier Descloux s’interposer. En fin de tiers, le dernier rempart n’a rien pu faire face à Killian Mottet, seul face à lui.

L’ailier fribourgeois a poussé Henrik Tömmernes à la faute en zone défensive. Grâce à la complicité de David Desharnais, Mottet a pu se retrouver face au but grenat pour égaliser (1-1). Les réclamations de Tömmernes pour une faute de Mottet sur cette action n’ont logiquement pas changé la décision des arbitres.

Tömmernes rattrape sa bévue

Les débats se sont rééquilibrés lors de l’ultime période. Julien Sprunger s’est créé la meilleure occasion à la 47e. Parfaitement servi par Andrei Bykov, le capitaine fribourgeois a touché le poteau des Aigles. Ce sont toutefois les Genevois qui ont pris une deuxième fois l’avantage dans cette rencontre.

D’un tir à la ligne bleue, Henrik Tömmernes s’est rattrapé de sa bévue sur le but adverse (52e, 2-1). Quelques instants plus tard, Ryan Gunderson a manqué une immense chance de but. En fin de rencontre, Joel Vermin a inscrit le 3-1 dans la cage vide.

Ge/Servette – FR Gottéron 3-1 (1-0 0-1 2-0) Afficher plus Les Vernets, huis clos. Arbitres: MM. Lemelin, Mollard; Altmann et Wolf. Buts: 4e Smirnovs (5 c 4) 1-0. 37e Mottet (Desharnais) 1-1. 52e Tömmernes 2-1. 60e (58’45’’) Vermin (Winnik) 3-1 (cage vide). Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Guebey, Völlmin; Smons; Vermin, Fehr, Rod; Moy, Kast, Miranda; Vouillamoz, Winnik, Omark; Montandon, Berthon, Patry; Smirnovs. Entraîneur: Emond. Fribourg Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Jecker, Abplanalp; DiDomenico, Desharnais, Mottet; Stalberg, Walser, Bykov; Sprunger, Marchon, Herren; Bougro, Schmid, Jörg. Entraîneur: Dubé. Notes: Genève-Servette sans Mercier, Richard, Maurer (blessés), A.Riat, Asseiln, M.Montandon ni Fritsche (surnuméraires). Fribourg Gottéron sans Brodin, Rossi (blessés) ni Aebischer (surnuméraire). Tir sur le poteau: Sprunger (47e). Temps mort: FR Gottéron (58’27’’) FR Gottéron sans gardien de 58’24’’ à 58’27’’ puis de 58’41’’ à 58’45’’. Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette, 5 x 2’ contre Fribourg Gottéron.

