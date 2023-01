Quand les Aigles planent – Ge/Servette régale: c’est beau, une équipe qui grandit Les Aigles ont livré une prestation très aboutie samedi contre Bienne (4-1). Outre son talent, le leader de National League séduit par son caractère. Simon Meier

Marco Miranda, Vincent Praplan, Roger Karrer, Alessio Bertaggia et Deniss Smirnovs (de gauche à droite) incarnent bien l’état d’esprit actuel de Ge/Servette. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

On l’appelle saison régulière. Mais elle est faite de pics et de creux, de coups de grâce ou de moins bien. En une semaine et trois matches, Ge/Servette a placé une grosse accélération. Bandés les muscles, fixé le rendez-vous. Le leader de National League a livré samedi contre Bienne (4-1), selon les termes de son entraîneur Jan Cadieux, «l’un de ses matches les plus complets depuis longtemps». Il achève ainsi un impressionnant triptyque après son succès de la veille dans le Seeland et celui du week-end passé à Zurich. Signal fort, très fort.