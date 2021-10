Les Aigles sont en crise – Ge/Servette refuse de se laisser abattre L’urgence de la situation n’empêche pas le staff et les hockeyeurs des Vernets d’accorder leurs violons. Seul le travail collectif va payer. Grégoire Surdez

Le message de Pat Emond passe toujours auprès des joueurs. Il ne devrait pas y avoir de changement aux Vernets malgré une crise sportive évidente. ERIC LAFARGUE

«Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con.» Ge/Servette, qui est en crise de con… fiance, reprend à son compte le refrain de Georges Brassens (célèbre poète et chansonnier de la seconde moitié du XXe siècle, pour les plus jeunes), en se persuadant que le constat est aussi valable «quand on est bon». Pat Emond, qui était excellent ces deux dernières saisons, qui avait toujours la solution, est-il devenu le problème de l’équation grenat?

Avec un bilan rachitique de neuf points en douze matches, la question se pose. Mais la réponse s’impose. «On fait un super travail avec le staff qui a été mis en place depuis trois ans et il n’y a pas de raison que cela change, lance Noah Rod. Nous avons eu du succès ensemble, en équipe. Nous nous sortirons de ce mauvais début de saison ensemble.»